Serghei Lavrov dă lecții Occidentului: 'Nimeni nu a permis Occidentului să vorbească în numele omenirii!'

„Să numim un lucru pe numele său propriu: nimeni nu a permis minorității occidentale să vorbească în numele întregii omeniri.

Trebuie să ne comportăm decent și să respectăm toți membrii comunității internaționale. Prin impunerea unei reguli, pe baza ordinii, autorii resping cu aroganță principiul cheie al Cartei ONU: egalitatea suverană a statelor”, a spus Lavrov la ședința Consiliului de Securitate al ONU.

Context

Serghei Lavrov a prezidat reuniunea privind multilateralismul și Carta fondatoare a ONU, deoarece Rusia deține președinția lunară rotativă a organismului format din 15 membri pentru luna aprilie.

"Organizând această dezbatere, Rusia încearcă să se prezinte drept un apărător al Cartei ONU şi al multilateralismului. Nimic mai departe de adevăr, este cinic", a denunţat în faţa presei ambasadorul UE, Olof Skoog, citat de AFP.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni în cursul unei întâlniri cu Serghei Lavrov, că invadarea Ucrainei de către Rusia "provoacă suferință și devastare masivă acelei țări și poporului său" și alimentează "dislocarea economică globală declanșată de pandemia de COVID-19".

