Sfatul unui consilier financiar: cei care au câstigat la loterie ar trebui să apeleze la un terapeut

Un deţinător de bilet norocos din Maine este acum miliardar după ce a câştigat jackpot-ul la loteria Mega Millions din SUA. El are peste un miliard de dolari, dar ce ar trebui să facă acum cu banii? Robert Pagliarini, consilier financiar şi autor al cărţii The Sudden Wealth Solution: 12 Principles to Transform Sudden Wealth Into Lasting Wealth, are câteva sfaturi pentru utilizarea înţeleaptă a numerarului, scrie BBC, citat de news.ro

În primul rând, a spus Pagliarini, este important să-şi ia o echipă de experţi pentru consiliere - un avocat, un expert fiscal şi un consilier financiar.

Un terapeut ar putea fi, de asemenea, de ajutor, deoarece mulţi câştigători la loterie se confruntă cu stres sau anxietate neaşteptate dacă relaţiile lor se degradează după ce au câştigat, a spus el.

Apoi, plătiţi orice datorie, aşa cum a făcut un câştigător din India cu premiul de 10 milioane de rupii (125.000 USD) pe care l-a încasat.

A câştigat la fix - cu doar câteva ore înainte să se întâlnească cu un potenţial cumpărător pentru casa pe care o punea la vânzare pentru a-şi acoperi datoriile.

După ce ţi-ai plătit toate datoriile, cel mai bun lucru de făcut este să cumperi active - nu pasive.

„Activele sunt practic investiţii care vă returnează bani, care se apreciază ca valoare sau care vă plătesc pentru a le deţine”, a explicat Pagliarini. „Deci, dacă ai deţine un complex de apartamente, ai primi o chirie lunară de la el”.

Alte exemple ar fi acţiunile, fondurile mutuale, fondurile tranzacţionate la bursă, obligaţiunile, certificatele de depozit, bonurile de trezorerie şi imobilele.

El a avertizat să fie precaut să cumpere lucruri care ar putea fi confundate cu active, dar în realitate sunt pasive. De exemplu, cumpărarea de pământ brut este o problemă reală, potrivit lui Pagliarini.

„Crezi că cumperi proprietăţi imobiliare, dar nu – într-adevăr cumperi doar acest teren brut pe care apoi trebuie să-l dezvolţi.”

În 2009, Neal Wanless, în vârstă de 23 de ani, a câştigat 230 de milioane de dolari şi a luat o fermă de 50.000 de acri în Vale, Dakota de Sud. Optând să petreacă mai mult timp în Canada, Wanless a vândut recent ferma către J-Six South Dakota Land Holdings pentru 37,5 milioane de dolari.

Deşi a fost dublu faţă de ceea ce a plătit Wanless, nu a fost o investiţie grozavă, potrivit lui Pagliarini.

Dacă Wanless ar fi investit în bursă sau într-un bloc de apartamente, ar fi putut genera o rentabilitate mult mai mare.

Uneori, câştigurile la loterie pot schimba viaţa, dar nu suficient pentru a se pensiona. O idee pentru mai mulţi câştigători care obţin premii mai mici este un alt tip de investiţie.

În Marea Britanie, Andrew şi Paula Hancock au cumpărat un camion pentru a începe o afacere cu fish and chips, după ce au câştigat 1 milion de lire sterline cu un card răzuibil la loterie. Anterior aveau o afacere de catering şi doreau să se întoarcă în industrie.

Pagliarini, a spus că este interesat ca idee pentru că „au câştigat, dar nu au câştigat destui bani pentru a putea pur şi simplu să trăiască din venituri şi să se pensioneze”.

„Dacă au expertiza şi experienţa – şi olosesc unele dintre aceste câştiguri la loterie pentru a-şi crea, practic, o afacere pe care o vor conduce – cred că ar putea fi o idee grozavă”, a spus Pagliarini.

Desigur, a spus el, există „loc pentru distracţie”. Odată ce aţi completat elementele necesare, echipa dvs. vă poate spune cum este confortabil să cheltuiţi după ce faceţi calcule.

După ce au luat acasă o sumă forfetară de 19 milioane de dolari în 2011, John Kutey şi soţia sa Linda au donat peste 200.000 de dolari în onoarea părinţilor lor pentru a transforma un parc din New York din anii 1940 într-un parc de distracţii.

„Aşa că puteţi cumpăra maşini, puteţi ajuta familia, puteţi ajuta prietenii, puteţi merge în excursii”, a spus Pagliarini.

„Puteţi cumpăra poşete – şi toate lucrurile la care visăm cu toţii când ne gândim să câştigăm la loterie. Asta este ceea ce poţi face – aşa o faci în siguranţă”, a adăugat el.