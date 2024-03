Simona Halep, prima reacție după verdictul TAS: 'Adevărul a triumfat / Abia aștept să mă întorc în circuit'

„Adevărul a triumfat (...) Abia aștept să mă întorc în circuit”, este prima reacție oferită de Simona Halep după verdictul TAS.

„De-a lungul acestui proces lung și dificil, mi-am menținut credința că adevărul va ieși în cele din urmă la iveală și că se va ajunge la o decizie corectă, pentru că sunt și am fost întotdeauna o sportivă curată.

Credința mea în acest proces a fost pusă la încercare de acuzațiile scandaloase care mi-au fost aduse și de resursele aparent nelimitate care au fost aliniate împotriva mea.

Dar, în cele din urmă, adevărul a prevalat, chiar dacă a durat mult mai mult decât mi-aș fi dorit. Aș dori să le mulțumesc avocaților mei care au fost alături de mine și au crezut în mine de la început; Și, mai important, vreau să le mulțumesc sponsorilor mei, fanilor și concurenților mei care au rămas alături de mine pe parcursul acestui proces lung și dificil. Abia aștept să mă întorc în circuit”, a spus Simona Halep, potrivit Antena3 CNN.

Avocatul lui Halep, după decizia TAS: Simona a avut o reacţie de fericire absolută când a aflat

„A fost extrem, extrem de fericită, fericire maximă. A fost un chiot de bucurie. E genul emoțional. E foarte greu de crezut că un sportiv ca ea, care a ajuns să se lupte cu întreg sistemul antidoping...

O cunosc pe Simona de foarte mulți ani, de la 12 - 13 ani. O sportivă exemplară, cu o carieră nepătată, cu o grijă exemplară pentru sportul curat, a ajuns complet aiurea într-o situație incredibilă.

Nu pot să spun că am știut de la început că vom câștiga, dar am crezut de la început că o putem ajuta. Am fost o echipă, doi avocați și mai apoi un al treilea. Da, eu am fost singurul din România.

E un om extraordinar și știam că Simona nu poate face așa ceva”, a spus Bogdan Stoica, avocatul român al Simonei Halep, într-o intervenție în direct, găzduită de emisiunea Digi Sport Special.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a redus pedeapsa Simonei Halep la 9 luni, în loc de 4 ani. Decizia este una definitivă.

Juriul TAS a stabilit în unanimitate că perioada de patru ani de suspendare impusă de ITF trebuie redusă la o perioadă 9 luni, începând cu 7 octombrie 2022.

Perioada a expirat la 6 iulie 2023, astfel că teoretic Halep poate reveni pe teren.

TAS a dispus descalificarea tuturor rezultatelor competitive obținute de Simona Halep din 29 august 2022 până la 7 octombrie 2022, inclusiv pierderea medaliilor, titlurilor, punctelor în clasament și premiilor în bani.