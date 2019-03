Sindicatele din penitenciare, despre autoevaluarea lui Toader - Un ministru de nota 2. Trebuie demis pentru subminarea sistemului penitenciar

Federația Sindicatelor din Penitenciare sustine, dupa ce Tudorel Toader s-a autoevaluat, ca acesta trebuie demis pentru "subminarea sistemului penitenciar". Sindicalistii spun ca penitenciarele nu au fost modernizate, siguranta in inchisori si in comunitate este precara, iar politica de resurse umane este "sub semnul politizarii si vasalizarii".

"Un ministru de nota 2. Tudorel Toader trebuie demis pentru subminarea sistemului penitenciar

Rezultate zero in modernizarea penitenciarelor

In mandatul Tudorel Toader la Justite cele 22 de lucrari “in executie”, dintr-o lista de 136 de pretinse investitii in penitenciare (vezi Anexa la Raport), sunt 12 in realitate. Restul sunt declaratii de bune intentii. Fondurile alocate imbunatatirii conditiilor din penitenciare sunt la un minim istoric, acest lucru fiind recent criticat chiar si de catre fostul ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc.

Sigur, exista un plan pentru crearea a 8.095 de locuri noi de cazare si de modernizare a 1.351 de locuri de cazare. Faptic insa nu se intampla nimic. Penitenciarele noi de la Unguriu si Berceni, n-au trecut inca de faza de studiu de fezabilitate dupa 2 ani, iar in ceea ce priveste finantarea, la acest moment exista doar un acord de principiu al Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei. Dupa 2 ani.

Siguranta penitenciarelor si a comunitatii in scadere

In mandatul Tudorel Toader la Jutitie au avut loc 8.632 de incidente negative in penitenciare. A crescut numarul cazurilor de agresiune intre detinuti (2.920) si la adresa personalului (344), autoagresiune (1.776) distrugeri de bunuri (776) si descoperire de droguri (544). S-au mai inregistrat, printre altele, 272 de cazuri de ingerari de obiecte metalice si substante toxice, 280 de accidentari dintre cele tipice de penitenciar si, surprinzator, 288 de accidente de munca.

Intre timp, peste 15.000 de detinuti au beneficiat de reducerea cu 1/5 a pedepselor, populatia penitenciarelor s-a redus temporar cu aproape 7.000 de detinuti, ca urmare a legii recursului compensatoriu. Infractorii au fost practic trimisi inapoi in comunitate, de unde peste 70% se vor intoarce in urmatorii ani, dupa ce vor face noi victime si vor produce alte prejudicii.

Politica de resurse umane, sub semnul politizarii si vasalizarii

In mandatul Tudorel Toader, toate concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de director de penitenciar au fost blocate, desi au fost anuntate mai multe astfel de proceduri care s-au desfasurat partial, dar n-au fost finalizate. Intre timp, ministrul Toader controleaza sistemul penitenciar prin imputerniciri chiar si peste limita legala de 1 an si aplica o politica de vasalizare si politizare sub pretextul unor modificari legislative care treneaza de 2 ani.

Deficitul de resurse umane ramane unul sever, conform standardelor de personal aprobate de catre chiar ministrul Justitiei, fiind cu aproape 8.000 de angajati mai putini fata de necesar, situatie care genereaza in continuare ore suplimentare care nu pot fi recuperate. Inca sunt peste 1 milion de ore suplimentare neplatite personalului din penitenciare, chiar daca din aprilie 2018 a inceput plata orelor suplimentare curente ca urmare a actiunilor sindicale.

Sistemul penitenciar, subminat in mandatul Tudorel Toader

Ministrul Toader se lauda cu Strategia de reintegrare sociala (pag. 53) care a produs intalniri, diagnoze, baze comune de acte legislative, rapoarte, studii si proceduri. Rezultate zero. Nici macar un detinut n-a fost inclus in programe de reintegrare sociala finantate si implementate ca masura de reducere a ratei recidivei.

Sectiunea care se refera la investitii din Raportul de activitate prezentat de catre ministrul Toader ofera imaginea dezolanta a unor promisiuni neonorate aflate intr-o vesnica stare de proiect (pag. 55). Rezultate zero. Nici macar un loc de cazare in penitenciare nu a fost modernizat in mandatul Tudorel Toader si ca urmare a masurilor dispuse de catre acesta.

Tudorel Toader incearca sa-si asume merite care nu-i apartin

Ministrul Toader se lauda, in schimb ,cu o serie de rezultate obinute in urma protestelor sindicatelor si prin negociere directa cu prim-ministrul de la acea vreme. Cresterea salariilor cu 10%, suplimentarea statelor de functii cu 1000 de posturi si plata orelor suplimentare incepand cu aprile 2018 sunt rezultatul actiunilor sindicale, iar ministrul nu a sustinut in niciun fel aceste demersuri chiar daca ulterior a fost obligat sa le puna in practica.

In concluzie, dupa un astfel de raport de activitate, care echivaleaza practic cu un autodenunt pentru incompetenta, ministrul Tudorel Toader trebuie demis de urgenta si nu trebuie uitat nici interpusul domniei sale la conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, vesnicul imputernicit Marian Dobrica", transmit sindicalistii.