Single-uri ale Tinei Turner, The Village People, Dr. Dre şi Cheap Trick între cele 25 de înregistrări incluse anul acesta în US National Recording Registry

Single-uri şi albume semnate de Tina Turner, The Village People, Dr. Dre şi Cheap Trick se numără între cele 25 de înregistrări incluse anul acesta în US National Recording Registry, potrivit news.ro.

În fiecare an, reprezentanţii Bibliotecii Congresului american (US Library of Congress) selectează 25 de înregistrări „relevante din punct de vedere cultural, istoric sau estetic” pentru a fi conservate pentru posteritate.

Odată cu aceste 25 noi înregistrări selectate, numărul total a ajuns la 550.

Înregistrările alese anul acesta au fost realizate între 1920 şi 2008.

National Recording Registry a anunţat miercuri lista înregistrărilor selectate în acest an pentru a fi conservate.

Între acestea se numără single-ul „Whispering” - Paul Whiteman and his Orchestra (1920), albumul „Tosca” - Maria Callas, Giuseppe di Stefano, Angelo Mercuriali, Tito Gobbi, Melchiorre Luise, Dario Caselli, Victor de Sabata (1953), transmisiunea WGBH a Boston Symphony Orchestra din ziua asasinării lui John F. Kennedy (1963), albumul „Fiddler on the Roof” - cu distribuţia originală a spectacolului de pe Broadway (1964), albumul „Dusty in Memphis” - Dusty Springfield (1969), albumul „Cheap Trick at Budokan” - Cheap Trick (1978) şi single-ul „Y.M.C.A.” - The Village People (1978).

Din listă fac parte şi albumele „Private Dancer” - Tina Turner (1984), „Ven Conmigo” - Selena (1990), „The Chronic” - Dr. Dre (1992) şi „Percussion Concerto” - Colin Currie (2008), dar şi single-ul „I Will Always Love You” - Whitney Houson (1992).