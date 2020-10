Situația rămâne explozivă în Nagorno-Karabah: UE, 'extrem de îngrijorată' de încălcările armistiţiului

Uniunea Europeană este "extrem de îngrijorată" de încălcările armistiţiului din Nagorno-Karabah, a declarat duminică şeful diplomaţiei europene Josep Borrell, informează AFP, conform agerpres.ro.

"Am luat notă cu extremă îngrijorare de informaţiile potrivit cărora activităţile militare continuă, în special împotriva unor ţinte civile, şi ar exista victime civile", a subliniat Borrell într-un comunicat.Cele 27 de ţări ale UE "cer insistent tuturor părţilor (implicate) să respecte acordul (de încetare a focului) pe teren", a adăugat Borrell.El le-a solicitat părţilor din conflict "să se angajeze fără întârziere în negocieri reale sub auspiciile" Grupului de la Minsk al OSCE (Rusia, Franţa, SUA).Forţele armene separatiste din Nagorno-Karabah şi armata azeră se acuzau duminică de continuarea bombardamentelor în zone civile, armistiţiul semnat cu o zi înainte fiind deja pus sub semnul întrebării.

În după-amiaza zilei de duminică, nu a fost anunţat niciun schimb de prizonieri sau de trupuri neînsufleţite, ceea ce era cu toate acestea un obiectiv al armistiţiului umanitar negociat de Moscova şi care ar fi trebuit să intre în vigoare sâmbătă la orele 08:00 GMT.



Azerbaidjanul i-a acuzat pe separatiştii armeni că nu respectă condiţiile armistiţiului, informând în mod concret despre un atac nocturn asupra Gandja, al doilea oraş al ţării, care s-a soldat cu 9 morţi printre civili.



Preşedintele azer Ilham Aliev a denunţat pe Twitter "o încălcare flagrantă a armistiţiului" şi "o crimă de război".



"Forţele armate armene nu respectă armistiţiul umanitar şi îşi continuă tirurile de rachete şi de artilerie asupra oraşelor şi satelor din Azerbaidjan", a reacţionat un purtător de cuvânt al Ministerului azer al Apărării, Vaghif Diargahli, acuzaţii reiterate de armata azeră într-un comunicat publicat în seara zilei de duminică.



Acelaşi ton acuzator a fost adoptat şi de omologul său armean, Şuşan Stepanian: "Încălcând acordul de armistiţiu, forţele azere întreprind atacuri spre Sud, utilizând vehicule blindate şi rachete".