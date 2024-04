Situație de criză la Spitalul Târgu Cărbuneşti: Managerul ameninţă cu demisia

Managerul Spitalului din Târgu Cărbuneşti, Sorin Mehedinţu, alertează asupra crizei financiare: 99% din bugetul este direcționat către salarizare. Demisia sa este iminentă.

“Suntem într-o situaţie financiară foarte delicată, am folosit un termen nepotrivit, ”faliment”, pentru că totuşi suntem un spital, dar suntem într-o situaţie foarte, foarte delicată din punct de vedere financiar. 99% din bugetul spitalului intră în salarizare, în condiţiile în care nouă ne mai lipsesc patru miliarde pentru furnizori lună de lună. Asta înseamnă că dăm salariile, ne mai rămân cam 400 de milioane aşa, Mai achităm luna următoare iar şi ne adâncim din ce în ce mai mult”, a declarat jurnaliştilor Sorin Mehedinţu, citat de news.ro.

El a adăugat că, atunci când a preluat conducerea spitalului, în urmă cu un an şi jumătate, datoriile erau de 20 de miliarde de lei, iar acum s-au dublat.

Managerul unităţii medicale recunoaşte că angajaţii rămaşi din perioada pandemiei prejudiciază bugetul şi că nu a făcut o reorganizare a spitalului.

“E mult spus reorganizare. Nu sunt eu genul să fac reorganizare. (…) Încă nu am tăiat din sporuri. Luna asta încercăm să vedem ce putem face, tot am mai dus-o. Sunt 573 de angajaţi, care au scăzut de la 588 de când am preluat eu mandatul. Am ajuns la 573 şi tot nu facem faţă”, a explicat managerul spitalului din Târgu Cărbuneşti.

Întrebat dacă intenţionează să declare falimentul spitalului, Sorin Mehedinţu a răspuns: “Încă nu, v-am zis, e un termen prea dur”..

El se gândeşte să demisioneze din funcţie.

“Probabil îmi voi da demisia. Nu pot să mai manageriez acest spital, nu că am folosit termenul nepotrivit. Suntem depăşiţi ca şi cheltuieli”, a mai declarat managerul spitalului.