Slipknot, prima trupă rock în fruntea topului britanic al albumelor în patru ani

Slipknot a devenit prima trupă rock care s-a clasat în fruntea topului britanic al albumelor în ultimii patru ani, informează BBC.

Cel de-al şaselea album al grupului american de nu metal, „We Are Not Your Kind”, a debutat pe primul loc în clasament, cu 31.800 de unităţi vândute (copii fizice, descărcări şi accesări online), devansându-l pe Ed Sheeran cu „No 6 Collaborations Project”.

În plus, este pentru prima dată în 18 ani pentru trupa americană când ocupă această poziţie în topul britanic, de la „Iowa” (2001).

Trupa rock care s-a aflat cel mai recent pe primul loc în listă a fost Iron Maiden, cu „The Book of Souls”, în 2015.

În ultimul deceniu s-au mai clasat pe primul loc doar trei albume metal: „Hail To The King” - Avenged Sevenfold (2013), „13” - Black Sabbath (2013) şi „The Final Frontier” - Iron Maiden (2010).

Ed Sheeran şi „No 6 Collaborations Project” s-au clasat pe locul al doilea, după patru săptămâni petrecute în fruntea clasamentului.

Top 5 este completat de „Divinely Uninspired To A Hellish Extent” - Lewis Capaldi, „Tallulah” - Feeder şi „When We Fall Asleep, Where Do We Go?” - Billie Eilish.