Socrii premierului scoţian, blocaţi în Fâşia Gaza după atacul Hamas: Humza Yousaf a răbufnit și face acuzații / VIDEO

Prim-ministrul scoţian Humza Yousaf - a cărui familie este blocată în Gaza - a acuzat vineri guvernul britanic că nu preţuieşte vieţile palestinienilor la fel de mult ca pe cele israeliene, relatează POLITICO.

Yousaf a dezvăluit la începutul acestei săptămâni că soacra şi socrul său sunt blocaţi în Gaza de la atacul surpriză al Hamas asupra Israelului de la sfârşitul săptămânii trecute. Cuplul, care este din Dundee, a călătorit în Gaza săptămâna trecută pentru a vedea o rudă bolnavă şi alţi membri ai familiei, inclusiv mai mulţi copii.

Vorbind pentru Sky News, Yousaf a declarat vineri că premierul britanic Rishi Sunak nu l-a contactat încă în legătură cu situaţia familiei sale şi că este "furios şi dezamăgit" că nu a primit niciun răspuns după ce i-a scris ministrului de externe James Cleverly, care a fost în Israel. O sursă din guvernul britanic familiarizată cu acest caz a declarat pentru POLITICO că Cleverly a abordat situaţia lui Yousaf cu guvernul israelian.

Cu toate acestea, Yousaf a declarat că unii politicieni britanici au fost incapabili să arate un "grăunte de simpatie pentru poporul din Gaza".

Într-o serie de interviuri emoţionante difuzate înainte de conferinţa anuală a Partidului Naţional Scoţian (SNP) din acest weekend, şeful guvernului Scoţiei a vorbit despre suferinţa sa în legătură cu situaţia din Israel şi Gaza şi a criticat guvernul de la Westminster.

"Nu, nu cred", a declarat Yousaf la ITV News când a fost întrebat dacă el crede că guvernul britanic preţuieşte vieţile palestinienilor în acelaşi mod în care le preţuieşte pe cele ale israelienilor. "Exact aceasta este esenţa, că viaţa unui palestinian este egală cu cea a unui israelian", a punctat premierul Scoţiei.

Anterior, vineri, secretarul britanic al apărării, Grant Shapps, luase apărarea Israelului, după ce armata ţării a dat ordin ca locuitorii din nordul Fâşiei Gaza - unde sunt peste 1 milion de persoane - să fie evacuaţi înaintea unui asalt terestru aşteptat. ONU a avertizat că o astfel de mişcare ar putea avea consecinţe umanitare devastatoare. Sâmbătă, ultimatumul a fost prelungit până la ora 16:00, ora locală.

"Guvernul britanic ar trebui să se folosească de poziţia sa de încredere ca aliat al guvernului israelian pentru a cere încetarea pedepsei colective. Ar trebui să fie în prima linie, spunând că viaţa unui palestinian este aceeaşi cu viaţa unui israelian", a pledat Yousaf.

Întrebat de BBC despre socrii săi, Yousaf, cu ochii în lacrimi, a spus că se simte "neputincios şi neajutorat" în legătură cu situaţia lor. El a mărturisit că i-a spus fiicei sale de patru ani că bunica ei va fi acasă de Halloween. Dar, în realitate, a spus el, nu este sigur că se va întâmpla aşa.

Vineri, premierul Scoţiei a postat pe X o înregistrare video cu soacra sa, care povesteşte plângând ceea ce se întâmplă în Gaza. Premierul însoţeşte postarea de următorul mesaj: "Ea este Elizabeth El-Nakla. Este soacra mea. O asistentă medicală pensionată din Dundee, Scoţia. La fel ca marea majoritate a oamenilor din Gaza, ea nu are nimic de-a face cu Hamas. I s-a spus să părăsească Gaza, dar, la fel ca restul populaţiei, este prinsă în capcană şi nu are unde să se ducă".

Vineri seara, Humza Yousaf a participat, potrivit unei alte postări pe X, la o slujbă de rugăciune şi solidaritate cu comunitatea evreiască din Scoţia. Exprimându-şi tristeţea pentru cei care şi-au pierdut persoane dragi, el a spus că guvernul de la Edinburgh este solidar cu toate comunităţile din Scoţia care suferă în urma pierderii de vieţi nevinovate.

Yousaf a fost numit prim-ministru al Scoţiei în primăvara acestui an, după demisia Nicolei Sturgeon, devenind cea mai tânără persoană, primul scoţian de origine asiatică şi primul musulman care ocupă această funcţie.

Lider al Partidului Naţional Scoţian (SNP) din martie 2023, el a ocupat, sub conducerea predecesoarei sale Nicola Sturgeon, funcţia de secretar al justiţiei între 2018 şi 2021 şi apoi de secretar al sănătăţii între 2021 şi 2023. Este membru al Parlamentului scoţian din 2016.

Născut din imigranţi pakistanezi în Glasgow, Yousaf a studiat politica la Universitatea din Glasgow, înainte de a lucra ca asistent parlamentar pentru Bashir Ahmad, primul musulman şi imigrant din a doua generaţie ales în Parlamentul scoţian.

În 2019, el s-a căsătorit cu psihoterapeuta Nadia El-Nakla şi are un copil şi un copil vitreg. Anterior a fost căsătorit şase ani cu o activistă a Partidului Naţional Scoţian.

El şi cea de-a doua soţie au depus o plângere pentru discriminare împotriva unei creşe pentru copii din Dundee care nu i-a oferit un loc fiicei lor în 2021. Plângerea a fost confirmată de o inspecţie de specialitate, care a constatat că grădiniţa "nu a promovat corectitudinea, egalitatea şi respectul" în ceea ce priveşte politica sa de admitere. Acţiunea în justiţie a fost ulterior retrasă de Yousaf şi soţia sa, Nadia.

This is Elizabeth El-Nakla. She is my mother-in-law. A retired nurse from Dundee, Scotland. She, like the vast majority of people in Gaza, has nothing to do with Hamas. She has been told to leave Gaza but, like the rest of the population, is trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/D3ZUtnEmyO