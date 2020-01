Sorin Paraschiv, fost jucător la FCSB: 'Am plâns după meciul cu Middlebrough din 2006'

Sorin Paraschiv, fost jucător la FCSB, a povestit cum a trăit împreună cu colegii lui din 2006 înfrângerea dramatică din semifinalele Cupei UEFA, cu Middlebrough, anunță MEDIAFAX.

FCSB a condus cu 3-0 la general, dar englezii au întors soarta „dublei” într-o singură repriză și s-au calificat în ultimul act, cu scorul general de 4-2. Paraschiv, unul dintre liderii echipei, a fost suspendat la meciul retur. A văzut din tribune partida, iar la 2-0 pentru FCSB nu credea că se poate întâmpla ca Middlebrough să revină. “Am plâns, da, la retur. Eu și cu Bănel eram în tribună, suspendați. La 2-0 pentru noi ne-am bucurat foarte tare.

Stăteam la masa presei, au venit stewarzii și ne-au dus într-un colț mai ferit.” , a declarat Sorin Paraschiv pentru gsp.ro, care a povestit și ce a simțit la final, când englezii s-au impus cu 4-2 și s-au calificat în finala Cupei UEFA: ”La 4-2, însă, a fost un coșmar. Carierele noastre se îndreptau în altă direcție, dacă ne calificam atunci. S-a terminat meciul, eram dărâmați toți și am ajuns la hotel. Am mâncat, era foarte târziu, iar a doua zi la 6 dimineața aveam avion de România.

Nu l-am văzut pe Oli (n.red. - Cosmin Olăroiu) la masă, am mâncat și am urcat în cameră. Aveam camera lângă camera lui. Pe hol, am văzut ușa lui întredeschisă. Am bătut, am intrat și Oli era pe un fotoliu, era foarte supărat, dărâmat. Am stat un pic de vorba și m-am dus în cameră. Am dormit câteva ore, trei ore, iar la 4-5 dimineața ne-am trezit. Când am plecat spre recepție, am văzut ușa la fel.

Am bătut, am intrat, Oli era pe același fotoliu. A rămas toată noaptea acolo, uitându-se în gol. L-am întrebat dacă nu s-a mișcat toată noaptea din fotoliu. E clar că a fost un șoc și pentru el.” .