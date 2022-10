Propaganda rusă împrăștie activ în online tezele susținute de Diana Șoșoacă (Video)

În mediul online sunt tot mai multe postări prin care trolii ruși vor să promoveze mesajul că în România sunt proteste anti-NATO și împotriva sprijinirii Ucrainei, iar Diana Șoșoacă e dată ca sursă prezentării situației interne.

„Românii protestează des, dar nu am văzut niciodată așa ceva. Atâta amărăciune. Oamenii sunt împotriva transferului de trupe NATO în țară”, scrie un utilizator pe Twitter într-o postare însoțită de un clip video de la un protest din România în care se poate auzi foarte clar că oamenii strigă „Libertate! Libertate!”, notează HotNews. Între timp, scurtul clip nu mai este disponibil pe Twitter.

Un alt mesaj arată că românii s-ar revolta pentru a nu mai fi „hrăniți ucrainenii”. De asemenea, e indusă ideea că protestele ar avea loc zilele acestea.

„Românii nu vor să devină carne de tun pentru NATO”, este subliniat într-un mesaj al propagandei ruse, tot pe Twitter. Este invocat un așa-zis motiv de opoziție față de susținerea Ucrainei.

Sunt lansate inclusiv afirmații false referitoare la trupe române aflate în nordul Ucrainei, care ar fi implicate în război. „Între timp, în nordul Ucrainei, a avut loc un incident în care trupele române și poloneze au primit ordin să atace o poziție rusă, dar au refuzat misiunea sinucigașă. După care, forțele antiretragere naziste din Sectorul de Dreapta au încercat să le forțeze să atace, rezultând 12 naziști morți”, scrie un alt troll al lui Putin pe Twitter, având ca poză de profil o imagine de soldat cu steaua sovietică.

Declarațiile senatoarei Diana Șoșoacă au venit mânușă pentru propaganda rusă, care s-a servit de un filmuleț de doar un minut în care sunt expuse numeroase teze ale Kremlinului.

'Do not allow any US division to escalate the conflict that is happening not between a ???????? and NATO, but between ???????? and ???????? for territories that previously belonged to Russia.'



????????Romanian Senator Diana Shoshoake rebelled and threatened President Klaus Iohannis with prison pic.twitter.com/iClRaW1Dgq