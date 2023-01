Soția deputatului AUR Dumitru Focșa va înainta actele de divorț: 'Am părăsit domiciliul, copilul e cu mine'

Soția deputatului AUR Dumitru Focșa a declarat vineri, la Antena 3, că va divorța după ce l-a acuzat pe soțul ei că a bătut-o.

„Au mai fost certuri in cei 13 ani (de căsnicie, n.red), dar acum a fost ceva violent peste care nu se poate trece. Are o fire mai impulsiva, dar nu este violent din fire. Voi demara procedura de divort. Am parasit domiciliul, copilul este cu mine”, a declarat soția deputatului.

Ea nu a dorit să intre în amănunte despre motivele care au dus la bătaia în urma căreia polițiștii au intervenit la domiciliul deputatului AUR.