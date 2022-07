Spania, afectată de al doilea val de caniculă din această vară

Spania se confruntă cu al doilea val de caniculă din această vară, 30 de provincii fiind plasate duminică în stare de alertă de către Agenţia spaniolă de Meteorologie (AEMET), informează Xinhua, potrivit Agerpres.

Temperaturile ar putea atinge 43 de grade Celsius la Badajoz, în sud-vestul Spaniei, şi peste 40 de grade Celsius în provincii precum Sevilla, Cordoba, Jaen şi Caceres, plasate sub cod "portocaliu", al doilea în cadrul unui sistem de codificare cu trei niveluri, de la galben la roşu (cel mai intens), pentru fenomene naturale periculoase.Cea mai mare parte din sud-vestul şi centrul Spaniei se află sub cod portocaliu sau galben, cu temperaturi estimate să ajungă la 38 de grade Celsius în capitala Madrid, în timp ce alte provincii centrale, precum Avila, Salamanca, Segovia, Soria sau Valladolid, se află sub cod galben.Se aşteaptă ca temperaturile să rămână neschimbate luni, însă ar putea creşte şi mai mult marţi, când AEMET a ridicat nivelul de alertă de la galben la portocaliu pentru provinciile Zamora, Valladolid şi Salamanca.

Foto: (c) KAI FOERSTERLING / EPA

Primul val de caniculă, care a durat peste o săptămână şi a afectat mai multe regiuni ale ţării în luna iunie, a fost şi unul dintre cele mai timpurii înregistrate în Spania.



În timpul valului de caniculă din iunie, mercurul din termometre a depăşit 44 de grade Celsius la Jaen, în sudul Spaniei, şi a atins 43 de grade Celsius la Toledo, la sud de Madrid.

Foto: (c) JUAN CARLOS CARDENAS / EPA

Spania a înregistrat anul acesta cea mai fierbinte lună mai din acest secol.



Ca urmare a temperaturilor deosebit de ridicate, Spania a fost deja grav afectată de incendii de vegetaţie în această vară, peste 19.000 de hectare fiind devastate de flăcări până în prezent în 2022, dublu comparativ cu media din ultimii ani.

Foto: (c) Biel Alino / EPA

Pe fondul caniculei asociate cu cantităţi de precipitaţii sub medie, rezervele de apă ale Spaniei au scăzut până la niveluri îngrijorătoare. Potrivit ultimelor cifre, nivelul apelor se află la un nivel mediu de doar 45,32% din capacitate. Nivelul apelor este la doar 35% din capacitate în regiunile sudice Andaluzia şi Extremadura.