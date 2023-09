Sprijin din Europa pentru Marcel Ciolacu: A făcut o treabă foarte bună!

Grupul PES arată că Marcel Ciolacu a făcut o treabă foarte bună și astfel România nu va risca pierderea fondurilor europene.

”Întotdeauna am susținut un sistem fiscal echitabil. Susținem pe deplin decizia Guvernului României și al PSD de a stabiliza bugetul, de a proteja populația și de a evita pierderea banilor UE.

Bună treabă @Marcel Ciolacu în menținerea cotei de TVA și a cotelor de TVA scăzute pentru alimente, medicamente, energie și cărți!”, scriu cei de la PES.

We’ve always supported a fair fiscal system. We fully support the decision of @GuvernulRo @PSD_RO_OFICIAL to stabilise the budget, protect the people, and avoid losing EU money.

Great job @CiolacuMarcel in maintaining the VAT rate and low rates for food, medicine, energy and… pic.twitter.com/EwNlhjm52y