Star al serialului 'General Hospital' a fost concediat după ce nu s-a vaccinat anti-COVID. Reacția actorului

Actorul Ingo Rademacher, star al serialului „General Hospital”, a fost concediat după ce nu s-a conformat regulilor de producţie ABC privind vaccinarea anti-Covid, informează The Hollywood Reporter.

Ingo Rademacher a pledat împotriva obligativităţii vaccinării, iar recent, pe Instagram, a făcut apel la grevă din partea lucrătorilor sanitari şi funcţionarilor publici, scriind: „Voi fi alături de voi pentru a lupta pentru libertatea medicală”, conform news.ro.

Informaţiile privind plecarea lui au venit la o zi după ce a publicat pe reţelele de socializare un meme anti-transgender, stârnind nemulţumirea mai multor colegi ai săi. Ulterior, el a prezentat scuze.

Ultimul episod al lui Rademacher din „General Hospital”, unde el a jucat în ultimii 25 de ani, va fi difuzat pe 22 noiembrie.

Reprezentanţii televiziunii au confirmat încheierea colaborării cu el.

Actorul a jucat rolul Jasper Jacks în „General Hospital” începând cu 1996. El a apărut un an şi în „The Bald and the Beautiful” (CBS), între 2017 şi 2018, înainte de a reveni în 2019 în producţia ABC.