Starul pop britanic Ed Sheeran a declarat că îşi înregistrează toate sesiunile de compoziţie pentru a evita acuzaţiile de plagiat, după ce a câştigat un proces în această săptămână în legătură cu megahitul său "Shape Of You", informează France Presse, citat de Agerpres.

"De acum filmez totul, totul este înregistrat'', a declarat muzicianul vineri într-un interviu acordat BBC."Dacă primim plângeri cu privire la cântece, putem spune: iată caseta, uitaţi-vă la ea şi veţi vedea că nu este nimic", a spus muzicianul în vârstă de 31 de ani.''Pentru mine, cel mai bun sentiment din lume este euforia care vine odată cu prima idee, atunci când scrii un cântec bun", a adăugat el. Acest sentiment a devenit acum: +Oh, stai, să ne oprim puţin. Ne gândim de două ori+".Miercuri, Înalta Curte din Londra s-a pronunţat contra celor doi compozitori care l-au acuzat pe Sheeran de plagiat pentru cântecul "Shape of You", cel mai bine vândut din lume în 2017, care a avut şi 3 miliarde de ascultări pe Spotify şi aproape 6 miliarde de vizualizări pe YouTube.Judecătorul Antony Zacaroli a constatat că Ed Sheeran nu a copiat "în mod deliberat" sau "inconştient" nicio parte a melodiei din cântecul "Oh Why" din 2015 al lui Sami Chokri şi Ross O'Donoghue.Potrivit judecătorului, există "asemănări evidente" între cele două cântece, cu o melodie derivată în special din gama pentatonică minoră, ca "nenumărate cântece pop, rock, folk şi blues", dar şi "diferenţe importante".Aceasta nu este prima dată când artistul este dat în judecată pentru plagiat. De exemplu, a ajuns la o înţelegere financiară în SUA cu compozitorii care l-au acuzat că le-a plagiat melodia "Amazing" pentru melodia sa "Photograph", lucru pe care a spus că îl regretă.''Nu am mai cântat 'Photograph' pentru o perioadă foarte lungă de timp după aceea, nu am mai cântat-o, într-un fel mă simţeam murdar", a declarat artistul britanic pentru BBC.