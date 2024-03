Stația de epurare Glina, nominalizată la premiul pentru cel mai bun proiect de tratare a apelor uzate din lume. Mesajul Gabrielei Firea

Gabriela Firea a anunțat, miercuri, că stația de epurare Glina este nominalizată la premiul pentru cel mai bun proiect de mediu, de tratare a apelor uzate din lume.

"Am deblocat și muncit patru ani pentru acest proiect și a meritat orice efort. După muncă, vine și răsplata", a transmis Firea, într-un mesaj pe Facebook.

"Stația de epurare Glina este pe lista scurtă a proiectelor nominalizate la ediția din 2024 a Global Water Awards, iar câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Global Water Summit 2024, la Londra în luna aprilie", a mai spus fostul primar al Capitalei.

Senatoarea PSD a precizat, în context, că felicită echipa social-democrată și specialiștii din Primăria Capitalei alături de care a deblocat, în 2017, extinderea Stației de Epurare Glina.

"Felicit de asemenea, constructorii alături de care am muncit patru ani pentru dezvoltarea celui mai mare proiect de mediu din sud-estul Europei, Aqualia și FCC Construction împreună cu toate celelalte companii care au asigurat asistența tehnică, dirigenția de șantier până la toți producătorii componentelor și materialelor cu ajutorul cărora s-a construit acest proiect", a arătat acesta.

„Am ajutat Bucureștiul să mai facă un pas spre marile capitale europene”

Potrivit fostului edil al Capitalei, Glina 2, respectiv extinderea stației de epurare care nu mai făcea față ritmului de dezvoltare a Bucureștiului, este un proiect pe care l-a găsit blocat când a fost aleasă primar general.

"În primul an de mandat, după 4 ani de litigii în instanțe, am început realizarea celui mai mare proiect de mediu din România, cu o valoare de aproximativ 390 de milioane de euro, finanțat prin POIM 2014 – 2020. Doar așa am ajutat Bucureștiul să mai facă un pas spre marile capitale europene.

Da, trebuie să recunoaștem că Bucureștiul era singura capitală din Europa care nu beneficia de o stație completă de epurare a apelor menajere, pluviale şi industriale.

În doar un an de zile, jumătate din proiect era gata. În septembrie 2020, construcția era într-un stadiu avansat. Incineratorul de nămol, o instalație unică în România și Europa de Est, era 85% gata și se lucra la restul proiectului. Au mai trecut, însă, trei ani până lucrările au fost gata", a declarat Gabriela Firea.

„3 milionane de oameni beneficiază de un mediu mai curat”

"Nu vreau să vorbesc despre acțiunile actualului primar general pentru că ne-am convins cu toții de ritmul său. Amintesc doar că a avut grijă să bage bani în buzunarele fostului angajator al consilierului său personal, actual director în Primăria Capitalei, și al prietenului său de escapade estivale, actual eurodeputat", a adăugat ea.

Pe finalul mesajului transmis, Firea a ținut să menționeze că 3 milioane de bucureșteni și locuitori ai zonelor limitrofe Capitalei "beneficiază acum de un mediu mai curat, fără ape poluate și de servicii de canalizare mai bune".

"Este meritul echipei social-democrate, a specialiștilor din administrația locală și din companiile private care au lucrat zi de zi la proiect. Chapeau!", a mai spus Gabriela Firea.