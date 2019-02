Statistici ÎNGRIJORĂTOARE ale Parchetului General - Peste 1.300 de persoane, trimise în judecată pentru violență în familie. 200 de copii, victime ale părințilo

Parchetul General anunta ca un sector prioritar in cursul anului trecut l-a constituit violenta in familie, aratand ca peste 1300 de persoane au fost trimise in judecata pentru aceasta infractiune, 205 copii au fost victime ale propriilor parinti.

"Coordonatele de bază ale activității acestora au fost și în anul 2018 volumul mare al cauzelor de soluționat, complexitatea deseori ridicată imprimată de obiectul și natura acestora, numărul mare de persoane implicate, diversitatea ariilor sociale și juridice din aceste spețe, abordarea multidisciplinară. În anul trecut procurorii au avut de soluționat 1.753.540 cauze, din care au fost soluționate 543.971 (cu peste 10.000 mai mult decât în 2017). Au fost emise 46.441 soluții de trimitere în judecată (cu 510 mai multe decât în 2017) privind 58.979 inculpați (din care 242 persoane juridice).

Un sector de activitate care a fost prioritar îl constituie violența în familie. În anul 2018, au fost trimiși în judecată 1360 inculpați pentru infracțiuni care se subsumează acestei noțiuni, reprezentând 2,3% din totalul celor trimiși în judecată. S-au înregistrat 205 copii victime ale părinților, din care 151 minori. Din aceștia, se remarcă 29 victime ale infracțiunii de omor (inclusiv tentativa), din care 12 minori și 32 victime ale infracțiunii de viol, din care 30 minori.

Se constată creșteri ale numărului de inculpați trimiși în judecată la infracțiunile de dare de mită de la 158 în 2017 la 212 în 2018 (34,2%)], trafic de influență de la 80 în 2017 la 87 în 2018 (8,7%)și cumpărare de influență de la 96 în 2017 la 121 în 2018 (26%).

Similar anului 2017, se evidențiază mărirea numărului de inculpați trimiși în judecată pentru infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice [respectiv 8,2%, de la 20.380 în 2017 la 22.047 în 2018 (din care conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe de la 10.436 în 2017 la 11.601 în 2018, adică o creștere cu 11,2%)", a declarat Augustin Lazar la bilantul Parchetului General.