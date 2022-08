Imagini uluitoare în faţa MApN! Ultrașii amenință cu moartea șefii CSA Steaua: Treceți la treabă sau vă mutăm în Ghencea 22 / Video

Scandal uriaş în faţa MApN! Fanii celor de la CSA au trecut la ameninţări. Vor promovarea echipei Armatei în Superliga şi sunt nemulţumiţi că şi acum echipa de drept public nu are drept de promovare în prima ligă, anunță sportbull.ro.

Un grup de ultrași ai celor de la CSA Steaua au protestat astăzi la sediul MApN. Mai mult, aceştia au trecut şi la ameninţări directe.

Pe data de 9 august CSA debutează în faţa celor de la Metaloglobus în noul sezon de liga a doua, dar până acum echipa Armatei nu are drept de promovare. Fanii au protestat în fața Ministerului Apărării Naționale, cel care administrează Steaua.

„Dacă odată cu echipa promovați și voi, dosarul era gata în secunda doi”, a fost unul dintre mesajele afișate de susținătorii CSA. Conform Legii Sportului, CSA Steaua nu are drept de promovare pentru că e un club de drept public, care aparține Ministerului Apărării. Răzvan Burleanu, șeful FRF, spunea în mai că CSA Steaua are două variante: schimbarea Legii Sportului sau transformarea clubului de drept public în drept privat, sub forma unei societăți comericale sportive pe acțiuni.

Fanii au afișat și un banner prin care le sugerează ironic generalilor să plece la Dinamo, urmând ruta unor sportivi ca Miki Buzărnescu sau David Popovici. „Ole, ole, ole, ola, vă bateți joc de Steaua”, „Faceți ceva pentru Steaua, altfel de noi nu veți scăpa”, „Plecați din Ghencea, cu toții plecați din Ghencea”, „Bichire (n.r. președintele CSA), pleacă din Ghencea”.

Mai mult, ultrașii i-au amenințat cu moartea pe oficialii MApN responsabili de situația Stelei. „Câtă răbdare să mai avem cu voi / Treceți la treabă sau vă mutăm în Ghencea 22 (n.r. adresa Cimitirului Ghencea Militar)”.

În urmă cu câteva zile, şi antrenorul Daniel Oprița a spus că echipa sa nu are drept de promovare. „Am întrebat și eu, m-am interesat. La momentul ăsta nu se poate promova. Mai sunt câteva zile, sperăm să se poată schimba ceva. Dacă nu, rămânem iar cu speranța. Sincer, chiar nu știu de ce nu se face nimic! Chiar sincer spun. Pentru mine e foarte dificil.

Au fost jucători pe care nu i-am adus ușor. Le-am spus că sigur se va rezolva cu dreptul de promovare. Ei au niște bonusuri pentru promovare. Ei acum nu le pot lua. Bonusurile ar veni din drepturile TV. Sezonul trecut am tot trăit cu speranța. Acum, jucătorii știu ce a fost anul trecut. Se poate să se simtă și păcăliți”, a spus Daniel Oprița, conform Digisport.