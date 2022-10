Studentul care a obținut anularea măștii în pandemie a deschis un nou război împotriva Guvernului: vrea anularea liberalizării prețurilor la energie

Studentul Adrian-Cristian Secu, cel care a reușit să obțină o decizie judecătorească de anulare a obligativității purtării măștii în timpul pandemiei, a deschis un nou război împotriva Guvernului. Acesta a intentat o nouă acțiune prin care urmărește anularea liberalizării pieței de energie și revenirea la un preț reglementat.

Reclamantul, Adrian-Cristian Secu, a intentat acțiunea juridică în primăvară, după ce, anul trecut, conform datelor sale, Engie i-a majorat prețul din contract de la 0,12392 lei/kWh plus TVA la 0,15524 lei/kWh plus TVA din iulie 2021, iar ulterior la 0,21413 lei/kWh plus TVA de la 1 noiembrie 2021. Adică de la un preț final de 0,147 lei/kWh cu tot cu TVA în iunie 2021 la unul de 0,255 lei/kWh cu tot cu TVA în noiembrie anul trecut. Prețul plafonat pentru casnici din prezent, de 0,31 lei/kWh, este cu peste 21% mai mare.

″Față de prețul reglementat la finele lunii iunie 2021, a fost înregistrată o creștere a prețului de 72,80%, ceea ce duce la o creștere semnificativă și greu suportabilă pentru un consumator casnic de gaze. În opinia reclamantului, plafonarea gazelor la un preț de 0,31 lei/kWh (pentru consumatorii casnici – n.r.) prin OUG nr. 27/2022 nu este de natură să complinească creșterea explozivă datorată liberalizării, astfel încât este necesară eliminarea din fondul activ al legislației a actelor normative care au făcut posibile aceste creșteri, precum și înlăturarea din circuitul civil a actelor care i-au modificat unilateral contractul (…)″, se arată în documentele procesului, analizate de Profit.ro.

Secu a solicitat judecătorilor în primul rând anularea Ordinului ANRE nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor reglementate, prin care a fost implementată liberalizarea, urmată de anularea retroactivă a scumpirilor succesive aplicate lui de furnizorul de gaze începând cu 1 iulie 2021, recalcularea facturilor deja achitate pe baza vechiului preț reglementat, ″precum și compensarea facturilor viitoare cu sumele rezultate din diferența de preț (între suma deja – n.r.) achitată și cea rezultată în urma recalculării″.

Cea mai importantă solicitare a reclamantului este însă ″Sesizarea Curții Constituționale a României cu excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de Urgență nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. II din 9 ianuarie 2020, în ansamblu său, și a dispozițiilor art. XIII, XIV, XXVIII din acest act normativ, în special, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin.l din Legea nr. 554/2004, precum și suspendarea prezentului litigiu până la soluționarea excepției de neconstituționalitate, în conformitate cu prevederile art.9 alin.2 din Legea nr. 554/2004″. OUG nr. 1/2020 este actul normativ primar prin care a fost stabilit că furnizarea gazelor naturale către consumatorii casnici la prețuri reglementate, ca și impunerea prețului reglementat de 68 lei/MWh pentru vânzarea de către producătorii români a gazelor extrase intern destinate populației și CET-urilor, încetează la 30 iunie 2020. Raționamentul lui Secu este că Ordinul ANRE nr. 27/2020, prin care a fost implementată concret liberalizarea, a fost emis în baza ordonanței de urgență menționate, astfel încât, dacă aceasta ar fi declarată neconstituțională, și ordinul ANRE ar fi eliminat din ″fondul activ al legislației″ și, astfel, liberalizarea ar fi desființată.