STUDIU Femeile, mult mai atente la respectarea măsurilor de protecție sanitară! Bărbații sunt neglijenți: 'Sunt mai preocupate de sănătate'

Un nou studiu publicat de oamenii de știință arată că femeile sunt mai responsabile în ceea ce privește respectarea măsurilor de protecție sanitară, prin comparație cu bărbații. Purtarea măștii, păstrarea distanței fizice, spălatul pe mâini și folosirea dezinfectanților atunci când nu avem apa și săpunul la îndemână reprezintă principalele metode prin care putem preveni o posibilă infectare cu noul coronavirus.

Însă, cine este mai atent în ceea ce privește respectarea acestor reguli? Răspunsul la această întrebare l-au căutat și trei oameni de știință din cadrul Asociației de Științe ale Comportamentului (Behavioral Science & Policy Association), Statele Unite ale Americii, relatează Medikatv.ro.

Echipa cercetătorilor americani a realizat un sondaj de opinie în care au fost incluse peste 800 de persoane din metropolele americane New York, New Brunswick și New Jersey. Analiza datelor a arătat că 55% dintre femei purtau măștile în mod corespunzător, prin comparație cu bărbații, al căror procent a fost de doar 38%.

Într-o altă etapă a studiului, oamenii de știință au observat modul în care se respectă distanțarea fizică în diverse spații publice. Ei au făcut verificarea prin corelarea datelor GPS provenite de la 15 milioane de telefoane inteligente care aveau funcția „Locație” activă.

Rezultatele au arătat că în zonele analizate unde au existat mai mulți bărbați păstrarea distanței sociale a fost mai scăzută.

„Am pornit acest studiu pe baza unor date anterioare care prezentau faptul că femeile merg la doctor mai des decât bărbații și tot doamnele sunt cele care respectă mai mult indicațiile specialiștilor. Nu ne surprind aceste rezultate, pentru că într-adevăr femeile sunt mai preocupate în ceea ce privește sănătatea”, a precizat Ormak Olcaysoy Okten, cercetător în cadrul Departamentului de Psihologie al Universității din New York, citat de CNN.

Având în vedere cele constatate, oamenii de știință au concluzionat la finalul cercetării că într-adevăr femeile sunt mult mai responsabile în ceea ce privește respectarea măsurilor de protecție sanitară.