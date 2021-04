Suedia și Islanda primesc împrumut toate dozele de vaccin AstraZeneca pe care le deține Norvegia

Guvernul norvegian a decis să ofere, cu titlu de „împrumut”, toate cele 216.000 de doze AstraZeneca pe care le deține. Suedia și Islanda vor folosi dozele pentru moment, iar dacă Norvegia va relua campania de vaccinare cu serul britanico-suedez, atunci își va lua dozele înapoi. „Le vom primi imediat ce le vom cere. Suedia și Islanda le vor restitui imediat ce vor AstraZeneca va face următoarele livrări”, a spus ministrul Sănătății, Bent Hoie.

Dacă vaccinul va fi retras definitiv din campania de vaccinare norvegiană, „dozele pe care le-am comandat vor fi donate altor state, în colaborare cu Uniunea Europeană”, specifică el.

Norvegia a decis pe 11 martie să suspende administrarea serului AstraZeneca, după ce au fost raportate cazuri de formare a cheagurilor de sânge asociate cu serul anti-Covid, scrie smartradio.ro.

Suedia va primi 200.000 de doze, iar Suedia 16.000 – loturile de vaccin deținute de norvegieni au termen expiră în iunie sau iulie, după caz.

