Super Bowl-ul 2023 a fost urmărit de 113 milioane de persoane

Potrivit datelor reţelei de televiziune Fox Sports prezentate luni, Super Bowl-ul 2023 a fost al treilea cel mai urmărit eveniment la televiziune din istoria Statelor Unite, care are o populaţie de 330 de milioane de locuitori.Aceasta a fost cea mai mare audienţă la o finală a NFL de la cea din 2017, în care New England Patriots a învins cu 34-28 echipa Atlanta Falcons, cu o revenire extraordinară de 25 de puncte sub comanda celebrului ''quarterback'' Tom Brady.Kansas City Chiefs, condusă de starul Patrick Mahomes, a câştigat al treilea Super Bowl din istoria sa, duminică la Glendale (Arizona), învingând cu scorul de 38-35 formaţia Philadelphia Eagles,Mahomes, care a oferit trei pase de "touchdown" în finala de duminică, în ciuda unei entorse la gleznă, a devenit primul jucător din acest secol care a câştigat titlul de cel mai valoros jucător al sezonul regulat (MVP) şi al Super Bowl-ului, precum şi titlul de campion al NFL în acelaşi sezon.Spectacolul de la pauză, susţinut de celebra artistă Rihanna, a atins 118,7 milioane de vizualizări, la televiziune şi pe platformele digitale, fiind cel mai vizionat după cel al lui Katy Perry din 2015.În ciuda acestor cifre, Super Bowl-ul 2023 a avut cu 1,4 milioane de telespectatori mai puţini faţă de cea mai urmărită ediţie din istoria Ligii, cea din 2015, cu un record de 114,4 milioane de urmăritori.În acel meci pentru titlul de campioană a NFL, New England Patriots, condusă de Tom Brady, a învins-o pe Seattle Seahawks cu 28-24, într-un duel dramatic care s-a decis la ultima acţiune.