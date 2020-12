SURPRIZĂ Primarul Cristian Popescu Piedone `a găsit` jumătate de milion de EURO ascunși în Piața Ferentari/ Vor fi sesizate organele de anchetă

În urma unei vizite pe teren, primarul Sectorului 5, Cristian-Victor Piedone POPESCU, a aflat că Piața Agroalimentară Ferentari este nefuncțională. Mai exact, în loc să fie amenajată astfel încât producătorii să își poată vinde marfa, iar cetățenii din sector să poată cumpăra fructe și legume dintr-o piață modernă, spațiul a fost transformat într-un depozit, anunță Primăria Sectorului 5.

Mii de perechi de încălțăminte, mingii, trotinete electrice, cărți pentru copii, diverse jucării, pungi de cadouri, steaguri, ornamente de sărbători, medalii, mânuși de box, dezinfectanți, produse de igienă, detergenți, tricouri inscripționate, penare, geci de iarnă, topuri de hârtie, brelocuri, umbrele, baloane, șepci, pistoale de jucărie, puști cu bile, toate acestea și multe altele se află în Piața Ferentari, depozitate de ani de zile, iar unele dintre ele sunt într-o stare avansată de degradare.

De asemenea, au fost identificate bunuri care nu pot fi cuantificate, cum ar fi: licențe OFFICE CD, elemente de recuzită (costume, rochii, căciuli, curele, mărgele, plase camuflaj etc.), dar și recuzită de armată (caschete, pantaloni și vestoane, bidoane de apă etc.). Tot în această serie se încadrează și globuri, șabloane hârtie fulgi de nea, roll-up-uri, flori decorative, figurine de Crăciun (berbec, miel, vacă, cămilă, magi, Iosif, Fecioara Maria) etc.

Toate bunurile sunt achiziționate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”. Hârtia, detergenții și papetăria au fost achiziționate de la societatea Economat Sector 5 SRL. Din informațiile pe care le are primarul Sectorului 5, Cristian-Victor Piedone POPESCU, fostul edil nu era la curent cu achizițiile făcute de foștii directori, aceștia folosindu-se de funcțiile pe care le ocupau pentru a obține diverse bunuri.

Primarul Sectorului 5, Cristian-Victor Piedone POPESCU, a dispus inventarierea tuturor bunurilor aflate în Piața Ferentari. După ce acest lucru va fi realizat, edilul vrea să redeschidă piața pentru producători și cetățenii din Sectorul 5. Potrivit calculelor estimative realizate de Direcția de Control din cadrul Primăriei, bunurile găsite în Piața Ferentari valorează 2.419.414 lei (493.000 euro). O mare parte din bunurile găsite în Piața Ferentari nu mai există în contabilitatea Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”. Ele figurează că au fost distribuite în proiecte culturale ce au avut loc pe raza Sectorului 5, deși se află depozitate în piață. Cele care încă se află în contabilitatea Centrului Cultural au o valoare de doar 279.984 lei.

În perioada imediat următoare se va face o analiză referitoare la bunurile găsite în Piața Ferentari și se va decide care va fi destinația acestora, pentru a putea elibera spațiul pieței. De asemenea, Corpul de Control al Primarului va sesiza organele competente, pentru a verifica dacă banii publici au fost cheltuiți legal sau nu.

