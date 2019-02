SURSE Dacian Cioloș provoacă un SCANDAL URIAȘ în USR: Comitetul Politic al Uniunii a decis ca fostul premier să deschidă lista pentru europarlamentare

În Comitetul Politic al USR de sâmbătă au apărut și primele nemulțumiri ale unor membri legat de candidaturile la europarlamentare alături de PLUS, din cauza faptul că lista comună este deschisă de Dacian Cioloș, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.

La ora transmiterii acestei știri, lista comună a candidaților la alegerile europarlamentare, a alianței USR-PLUS este următoare: Dacian Cioloș (PLUS), Cristian Ghinea (USR), Dragoș Pîslaru (PLUS), Clotilde Armand (USR), Nicolae Ștefănuță (USR) și Dragoș Tudorache (PLUS). Lista încă nu a fost votată în ședința Comitetului Politic al USR, au precizat sursele citate.

Citește și: Mare atenție, șoferi! Aceste modificări la Codul Rutier vă vor lăsa fără mașină

Conform surselor menționate, USR mizează ca prin alianța USR-PLUS să obțină șase locuri eligibile la europarlamentare.

Câțiva membri sunt destul de vocali în ședința partidului, spunând că nu doresc o alianță între cele două partide. Totuși numărul acestora este minoritar.

Citește și: Liviu Dragnea atacă! Ce a pregătit pentru cei care au părăsit PSD pentru partidul lui Victor Ponta

Sursele politice au spus, pentru MEDIAFAX, că în același timp cu reuniunea, de sâmbătă, a Comitetului Politic al USR se desfășoară și o ședință a PLUS. De asemenea, de la ora 14.00, Dacian Cioloș va ține un discurs în cadrul evenimentului USR, au adăugat sursele menționate. Și liderul USR, Dan Barna, va susține un discurs în cadrul evenimentului organizat de PLUS.

Pe de altă parte, este posibil ca decizia finală referitoare la o listă comună USR-PLUS la alegerile europarlamentare să fie amânată pentru săptămâna viitoare din cauza că nu există încă un acord cu privire la ponderea candidaților din partea celor două partide.

Citește și: Gabriela Firea are un nou consilier. Despre cine este vorba

Ședința Comitetului Politic al USR va dura până la ora 18.00, urmând ca la 18.30, președintele partidului, Dan Barna, să susțină o conferință de presă în care să anunțe deciziile de sâmbătă ale formațiunii.

La finalul lunii noiembrie a anului trecut USR a stabilit lista finală a candidaţilor pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, aceasta fiind deschisă de Cristian Ghinea şi Clotilde Armand. Umătorii pe listă sunt: Vlad Marius Botoş, Vlad Dan Gheorghe, Naomi Reniuţ, Radu Ionuţ Ghelmez, Radu Nicolae Mihaiu, Iulian Lorincz, Adrian Cristian, Camelia Carmen Crişan, Gheorghe Ţăranu, Silviu Gurliu, Teodora Stoian, Alexandru Gabriel Vărzaru.

Citește și: Surpriză! Ce salariu are bomba-sexy din Poliție, care a făcut ravagii pe Internet – Imagini incendiare

La finalul săptămânii trecute, membrii PLUS au votat, în cadrul Consiliului Național, primii 43 de candidați la alegerile europarlamentare. Pe primele cinci locuri sunt Dacian Cioloș, președintele formațiunii, Dragoș Pîslaru, Dragoș Tudorache, Ramona Strugariu și Alin Cristian Mituță.

Alegerile europarlamentare vor avea loc în luna mai a acestui an.

Citește și: Decizia de ultimă oră a lui Dăncilă! Ce schimbare a făcut aceasta la ANAF .