SURSE - Poliția a împușcat din greșeală un copil de 13 ani care se plimba cu bicicleta în Tulcea

Un minor de 13 ani care se plimba cu bicicleta în Tulcea ar fi fost rănit în abdomen de un glonte tras de polițiști aflați în urmărirea unui fugar, spun surse oficiale.

La data de 11.12.2021, polițiști din cadrul IPJ Tulcea (Serviciul Rutier), în timp ce se aflau în serviciu, au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism al cărui conducător (cunoscut că nu deține permis de conducere) nu a oprit la semnal.

La scurt timp după urmărirea acestuia, conducătorul auto a ieșit din mașină, încercând să fugă, motiv pentru care un agent de poliție a executat un focuri de armă în plan vertical, precum și în direcția acestuia, rănindu-ul la gleznă. Individului în cauză i se acordă îngrijiri medicale la fața locului. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că polițistul a executat 10 focuri de armă (6 în plan vertical și 4 în direcția autorului).

Un glonte tras de politisti a ricosat din pavaj in stilp si din stilp in zona abdomenului unui minor in varsta de 13 ani care venea de pe alta strada cu bicicleta catre intersectie. Copilul a fost evaluat, nu prezinta probleme grave si a fost transferat cu ambulanta la Spitalul Județean Galati, pentru interventie de specialitate.

Incidentul s-a petrecut in localitatea Turcoaia.

UPDATE - Conducatorul auto avea 0,37 mg/l alcool pur in aerul expirat. El mai avea in lucru un dosar penal, pentru conducere fara permis.