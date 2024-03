Susținere neașteptată pentru Iohannis la șefia NATO. Borțun: 'Ar fi un fel de trofeu politic'

Dumitru Borțun, profesor la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a SNSPA, a vorbit despre șansele la șefia NATO a președintelui Klaus Iohannis și de unde ar putea primi președintele României o susținere nesperată.

Borțun a afirmat, în direct la Realitatea PLUS, că pentru țările din blocul estic, un președinte ajuns în fruntea NATO ar fi un fel de 'trofeu politic'

„Va avea sprijinul unor țări din Europa de Est, care simt nevoia să fie recunoscute. Adică să li se recunoască și sacrificiile pe care le-au făcut, și eroismul cu care au schimbat tratatul de la Varșovia cu NATO. Și foarte multe sacrificii făcute pentru modernizarea și restructurarea armatei. Gândiți-vă câți colonei au fost necesari să iasă la pensie sau să fie scoși din sistemul militar pentru a stabili o anumită piramidă a gradelor care era foarte deformată în raport cu piramidele din NATO.

Deci toate aceste lucruri au acumulat niște frustrări care, pentru oamenii politici din țările foste socialiste, contează. Simt nevoia să se revanșeze într-un fel. Și unul dintre președinții acestor țări, aleși în fruntea NATO, ar fi un fel de trofeu politic“, a afirmat profesorul de la SNSPA.

Iohannis, văzut ca 'un trofeu politic'

Dumitru Borțun este de părere că Alianța Nord-Atlantică nu are ce să reproșeze României din postura de aliat, lucru care ar fi o altă 'bilă albă' pentru șeful statului.

„Pe de altă parte, este vorba despre aliații militari pe care i-am servit fără ezitare. Am mers acolo unde ni s-a cerut, am trimis trupe, generali, corpuri tehnice de asistență. Am făcut tot ce s-a putut. Nu ai ce să îi reproșezi României din această perspectivă ca actor geopolitic“, a conchis profesorul Dumitru Borțun.