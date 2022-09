Ucrainenii susțin că au capturat mândria Armatei ruse. Un singur T-90M costă aproape 5 milioane de Euro (Foto)

În timpul retragerii precipitate din regiunea Harkov, fosta Armată Roșie a abandonat unul dintre cele mai moderne tancuri de care dispune, T-90M, iar acest tip de mașină de luptă ajuns în premieră în mâinile militarilor ucraineni.

Tancul este aproape intact, motiv pentru care ucrainenii îl vor repara și introduce în luptă în scurt timp. Concret, din imaginile postate de Ukraine Weapons Tracker, dar și de portalul Oryx Spioenkopp, rezultă că tancul are o șenilă ruptă, motiv pentru care a și fost abandonat, probabil în goana retragerii.

Tancurile Т-90М Proryv au fost introduse pe frontul ucrainean la aproximativ două luni de la începerea războiului. Conform Oryx Spioenkopp, în lunile mai și iulie, militarii ucraineni au distrus două astfel de tancuri.

Modelul 2017 al T-90M, supranumit și Proryv-3, este o variantă îmbunătățită a versiunii de export a tancului principal de luptă (MBT) T-90MS dezvoltat de compania rusă Uralvagonzavod, iar rușii susțin că l-au proiectat ținând cont de experiența de luptă din Siria.

Dotările tancului rusesc de 4,5 milioane dolari

Ca armament, tancul dispune de un tun stabilizat de calibru 125 milimetri, care, cel puțin în teorie, îi permite lui T-90M să tragă în mișcare cu o probabilitate mare de lovire în prima rundă. Apoi, tancul mai dispune și de o mitralieră coaxială PKT de 7,62 milimetri, dar și de o stație de arme acţionată de la distanță, dotată cu o mitralieră grea de 12,7 milimetri. T-90M transportă un total de 43 de lovituri pentru tunul de 125 milimetri, 1.250 de cartușe pentru mitraliera coaxială de 7,62 milimetri și 300 de cartușe pentru mitraliera de 12,7 milimetri. Turela este echipată cu un încărcător de tun automat montat pe podea și, de asemenea, pe peretele din spate al turelei. Caruselul transportă 22 de proiectile gata de utilizare.

T-90M are un nou design de turelă, complet sudat, protejat de blindajul reactiv ReliKt montat în față și pe fiecare parte a turelei. Partea inferioară a turelei este, de asemenea, protejată de o plasă metalică similară cu kitul de blindaj suplimentar Q-Net dezvoltat de QinetiQ pentru a contracara amenințarea grenadelor reactive.

T-90M are un echipaj format din trei militari, cu șoferul în poziție centrală. Ceilalți doi operatori sunt așezați în turelă, cu trăgătorul în stânga și comandantul în dreapta. Un tanc Т-90М Proryv are un cost care depășește 4,5 milioane de dolari.

#Ukraine: For the first time ever the most advanced Russian main battle tank T-90M was captured by the Ukrainian army - presumably in #Kharkiv Oblast.

This tank is also covered with Nakidka radar-absorbent and heat-insulating material. pic.twitter.com/EgS9gxnd3b