Tablouri de la curtea regelui Henric al VIII-lea vor fi expuse la Palatul Buckingham

Peste 100 de opere de artă care au fost realizate la curtea regelui Henric al VIII-lea vor fi prezentate în cadrul unei expoziţii care va fi vernisată în luna noiembrie la Queen's Gallery de la Palatul Buckingham, informează luni BBC.

Expoziţia va include cel mai mare număr de lucrări ale pictorului german Hans Holbein cel Tânăr prezentate împreună în Regatul Unit în ultimii 15 ani, potrivit Agerpres.

Acest artist era pictorul oficial al regelui Henric al VIII-lea şi, totodată, cel mai influent artist din Anglia în timpul dinastiei Tudorilor.

Hans Holbein cel Tânăr a pictat portrete definitorii ale regelui Henric, ale celor şase soţii ale acestuia, precum şi ale unor personalităţi ale epocii, cum ar fi Thomas Morus.

Se crede că suveranul britanic a obţinut aceste portrete după ce pictorul a murit de ciumă în 1543.

Artistul german a petrecut două perioade din viaţa sa în Anglia, observând şi pictând apoi chipurile celor care făceau parte din curtea regelui Henric al VIII-lea.

Atunci când a venit în Anglia pentru a doua oară, a lucrat sub patronajul lui Anne Boleyn şi Thomas Cromwell. Până în 1535, devenise deja pictorul oficial al suveranului.

Expoziţia "Holbein At The Tudor Court" va evidenţia perioada sa petrecută la curtea regală engleză în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Operele de artă care vor fi expuse la Palatul Buckingham includ desene, picturi, miniaturi şi ilustraţii pentru cărţi realizate de acest artist.

Expoziţia va prezenta şi 40 de portrete pregătitoare alături de lucrările finale ce au fost realizate pe baza acestora.

Printre ele se află şi un desen care o prezintă pe Mary Shelton, devenită ulterior Lady Heveningham, o verişoară a reginei Anne Boleyn şi una dintre doamnele ei de companie. Mary Shelton era o bună prietenă a unor poeţi precum Henry Howard, conte de Surrey, şi există speculaţii că ar fi fost şi una dintre amantele regelui englez.

Alţi artişti ale căror lucrări vor fi incluse în expoziţie sunt William Scrots, care a realizat portrete ale suveranilor Elisabeta I şi Edward al VI-lea, şi Hans Eworth, autorul tabloului "Elizabeth I and the Three Goddesses".

Expoziţia va putea fi vizitată la Queen's Gallery de la Palatul Buckingham în perioada 10 noiembrie 2023 - 14 aprilie 2024.