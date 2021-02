Tandemul Koutras-Katsias de la Aktor e aproape de preluarea portofoliului de lucrări din România, de peste 1 miliard euro

Sunt schimbari importante in cadrul actionariatului Ellaktor Grecia, companie mama a firmei de constructii AKTOR, informează Infrapress.ro.

Grecii de la Ellaktor ( Aktor) au un nou actionar, olandez, REGGEBORGH, care in cadrul Adunarii Generale din 27 ianuarie 2021 a reusit sa inlocuiasca managementul de la acel moment cu un nou board, al carui Presedinte este George Mylonogiannis si CEO Aris Xenofos.

In mod automat, ulterior a fost schimbat si boardul companiei de constructii AKTOR, prezenta in Romania din anii 2000, companie ce in prezent are contractate lucrari in cadrul CNAIR si CFR de peste 1 miliard de euro.

Noii executivi ai companiei Aktor Grecia sunt Christos Panagiotopoulos - Presedinte si CEO - George Kotoulas.

Insa din informatiile aparute in presa greaca, conform site ului radar.gr, se pare ca trecutul bantuie compania Aktor in ciuda noului actionar olandez care ar trebui sa aduca sperante pentru un viitor mai bun al companiei Aktor.

Astfel, fostul actionar al Aktor, Dimitris Koutras, a vizitat zilele trecute sediul din Atena, unde si a salutat vechii angajati si a discutat cu fostul sau asociat Leonidas Bobolas, care a votat de partea noului actionar olandez in 27 Ianuarie, preluarea companiei Aktor de catre dansul, in mod direct sau prin intermediul Intrakat, anuntand astfel o revenire spectaculoasa in cadrul companiei pe care a pierdut-o in anul 2018.

Astazi, Koutras este actionar al firmei Intrakat, prezenta si ea pe piata licitatiilor din infrastructura romaneasca, insa fara niciun contract atribuit inca in Romania.

Surprinzator sau nu, firma Intrakat este condusa de fostul director Aktor Romania, Petros Katsias. Cu o veche prezenta pe meleagurile romanesti, experimentat inginer in domeniul infrastructurii, cu legaturi in lumea politica si bine conectat in cadrul Ministerului Transporturilor, Katsias a dus la bun sfarsit mai multe contracte in Romania, insa a lasat si o grea mostenire la plecarea sa din Aktor, autostrada Sebes Turda Lot 2.

Urmand exemplul sefului sau, Katsias se pare ca a procedat la fel ca și Koutras si zilele trecute a vizitat birourile Aktor din Bucuresti, unde si-a salutat vechii angajati si colaboratori, discutand cu reprezentantii greci de la Bucuresti , preluarea companiei Aktor, in mod direct sau prin intermediul firmei Intrakat.

Asadar, ramane de vazut daca noul actionar olandez Reggeborgh este la curent cu discutiile dintre Koutras si Bobolas si va da pe mana trecutului, reprezentat de tandemul Koutras/Katsias, portofoliul de lucrari in derulare din Romania, de peste 1 miliard de euro.