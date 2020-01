Tăriceanu tună şi fulgeră împotriva Guvernului Orban: 'Este un gest asumat de provocare a Parlamentului' (VIDEO)

Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE, critică Guvernul Orban pentru intenţia de a-şi angaja răspunderea pe legea privind alegerea primarilor în două tururi. Fostul preşedinte al Senatului consideră că Orban încearcă să-şi provoace propria demitere, când de fapt ar trebui să transmită un mesaj de stabilitate politică.

"Nu este cel mai bun demers. Și eu am fost unul dintre cei care au susținut că acest lucru se putea face prin OUG, care are un mare avantaj, și anume că intră în dezbatere în Parlament. Așa cum știm, practic, asumarea răspunderii scoate din circuit Parlamentul. Adică, forul de dezbatere democratică pe partea legislativă își pierde rolul, își pierde esența, își pierde existența. Din acest motiv sunt împotriva acestui mecanism de asumare a răspunderii. Dar el a fost gândit, probabil de premier, pentru a provoca depunerea unei moțiuni de cenzură care să ducă la anticipate. Deci, este un gest asumat de provocare a Parlamentului. De provocare în sensul rău, pentru că provocarea Parlamentului trebuie să fie pentru a dezbate, nu pentru a depune o moțiune de cenzură și a trânti guvernul, în condițiile în care noi nu suntem în situația unei crize politice în România. Aceste lucruri cred că le-a văzut multă lume și le-a înțeles multă lume.

Eu cred că în momentul de față altele ar fi prioritățile. În primul rând, România trebuie să facă eforturi să arate că e o țară stabilă din punct de vedere politic. De ce? Pentru că România are nevoie de investiții și atât investitorii români, cât și cei străini caută stabilitate. Declanșarea unei crize politice prin căderea guvernului care să ducă la anticipate înseamnă o jumătate de an de criză politică de care România trebuie să se dispenseze. România nu e în cazul Belgiei, care are de 8 luni o criză politică, pentru că acolo lucrurile sunt foarte așezate, iar Belgia a mai trecut printr-o criză politică ce nu a afectat-o economic. Dar noi nu suntem Belgia. Noi, din contră, avem nevoie de dezvoltare, de creștere economică. Creșterea economică se bazează pe investiții. Creșterea economică e necesară pentru că sunt o serie de programe ambițioase.

Recent a intervenit problema dublării alocațiilor pentru copii. Anul acesta avem o dată la care trebuie să majorăm pensiile considerabil. Și văd că premierul intervine pe acest subiect, după părerea mea, foarte neinspirat. De ce? Pentru că în loc să se țină de jocuri politice și de reglarea sau demararea unor anticipate, partidul și guvernul pe care le conduce ar fi trebuit să mizeze absolut pe aceste chestiuni esențiale: stabilitate politică și creștere economică, astfel încât să îi permită să ducă aceste programe la îndeplinire. Sigur că o creștere a pensiilor cu 40% nu e ușor de realizat. Dar dacă stăm să facem anticipate, atunci vă spun precis că nu se pot face", a declarat Tăriceanu, la Antena 3.

Liderul ALDE se declară de acord cu alegerea primarilor în două tururi, însă ar fi dorit ca modificarea să se facă prin OUG, în condiţiile în care o eventuală adoptare a moţiunii de cenzură anunţate de PSD ar atrage automat şi anularea legii pe care s-a făcut angajarea răspunderii Guvernului.

"Planul, probabil, este de a impune până la urmă soluția alegerilor în două tururi, pe care eu o susțin și de aceea am spus că cel mai bine ar fi fost să se facă prin OUG. Dar, gestul de provocare a alegerilor anticipate și realizarea, până la urmă, a dezideratului guvernului, și anume să cadă guvernul în Parlament, care va fi rezultatul? Rezultatul va fi în această situație neintrarea în vigoare a legii cu alegerea primarilor în două tururi. Dacă moțiunea de cenzură va reuși, atunci evident că nu se va pune în aplicare legea privind alegerea primarilor în două tururi și sigur că se deschide poarta către criza politică. O criză politică ce nu e ușor de gestionat", a explicat Tăriceanu.