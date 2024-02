'Taxa pe soare' stârnește revoltă - Prosumatorii cer eliminarea taxării autoconsumului de energie fotovoltaică

Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE) solicită Guvernului eliminarea din OUG 163/2022 a art. 21 (pct 3), care permite ANRE să taxeze autoconsumul prosumatorilor, informează marţi APCE, printr-un comunicat.

Reprezentanţii asociaţiei susţin că prosumatorii plătesc deja pentru contorizarea "taxei pe soare".

"În ciuda asigurărilor din partea Guvernului că nu va introduce aşa numita 'taxă pe soare', ANRE a pregătit infrastructura pentru taxarea autoconsumului pe banii prosumatorilor. Ca să poţi obţine certificatul de racordare ca prosumator este nevoie să adaugi suplimentar un tablou sigilabil cu siguranţe. În acest tablou sigilabil, urmează să fie instalat un contor pentru măsurarea autoconsumului. În unele cazuri acest contor a fost deja instalat. Prosumatorii plătesc în plus pentru aceste echipamente fără să aibă beneficii sau să fie informaţi de rolul acestui contor pe autoconsum. De ce se instalează contoare suplimentare pentru măsurarea autoconsumului dacă Guvernul şi ANRE nu intenţionează să aplice 'taxa pe soare'?", se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, instalarea acestor echipamente suplimentare "este o dovadă a intenţiei Guvernului şi ANRE de a introduce această taxă absurdă".

Se pregătește infrastructura pentru taxarea autoconsumului

Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie semnalează că la unii membri a fost instalat un "bloc de măsură sigilabil", iar la alţii au fost instalate inclusiv contoarele inteligente care sunt deja funcţionale.

"Infrastructura pentru taxarea autoconsumului se construieşte în perioada în care Guvernul şi Ministerul Energiei neagă intenţia de a introduce 'taxa pe soare'. În declaraţiile oficiale, reprezentanţii Guvernului şi ANRE au încercat să acrediteze ideea că 'taxa pe soare' poate fi aplicată doar începând cu 2026, dacă puterea instalată a prosumatorilor din România va atinge 8% din puterea totală instalată în România. Această afirmaţie este falsă, deoarece OUG prevede că cei care au beneficiat de finanţare (Casa Verde, Electric UP etc.) şi cei care au peste 30 kW pot fi taxaţi în orice moment printr-un ordin ANRE. Încercarea de a promova ideea că este normal să taxezi autoconsumul din 2026 dacă puterea atinge 8% este o acţiune agresivă şi nejustificată faţă de prosumatori. Nu este normal să taxăm autoconsumul astăzi sau în 2026, indiferent de puterea instalată", spun reprezentanţii APCE.

România nu este obligată de UE

Aceştia mai susţin că o altă "temă falsă" promovată de autorităţi a fost aceea că introducerea "taxei pe soare" este o obligaţie a României de a transpune o directivă europeană.

"Menţionăm că APCE a solicitat un răspuns oficial din partea Comisiei Europene legat de această obligativitate. Răspunsul a fost clar şi fără echivoc: România nu este obligată să transpună în legislaţia naţională articolul care face referire la 'taxa pe soare'. Solicităm Guvernului României eliminarea din OUG 163/2022 a art. 21 (pct. 3) care permite ANRE să taxeze autoconsumul prosumatorilor", se mai menţionează în comunicat.

Preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaţilor, Virgil Popescu, a anunţat marţi că a propus un amendament pentru eliminarea "taxei pe soare" şi a dat vot pozitiv pentru raportul de adoptare a legii care include şi amendamentul.

"Fără taxa pe soare! Aşa cum am spus-o şi ca ministru al Energiei, nu am susţinut şi nu susţin taxarea prosumatorilor. Astăzi, ca preşedinte al Comisiei de mediu şi echilibru ecologic, am propus şi votat amendamentul prin care eliminăm această taxă, pe care l-am iniţiat împreună cu colegi de la PSD, PNL, UDMR, USR şi neafiliaţi încă de pe vremea când eram ministru. Totodată, am dat vot pozitiv pentru raportul de adoptare al acestei legi, care include şi amendamentul mai sus menţionat", a scris Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că, astfel, se elimină posibilitatea aplicării de taxe şi tarife prosumatorilor de energie din surse regenerabile, în legătură cu energia electrică din surse regenerabile autoprodusă de aceştia care rămâne în spaţiile lor.

"Din contră, ne dorim să susţinem creşterea numărului prosumatorilor, precum şi a capacităţilor de stocare a energiei produse", a punctat Virgil Popescu.

Amendamentul a fost inclus în proiectul de Lege pentru abrogarea alin. (3) al art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.