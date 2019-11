Taylor Swift este marea câştigătoare a galei American Music Awards

Taylor Swift a fost starul serii, duminică, la gala American Music Awards (AMA) de la Los Angeles, care recompensează în fiecare an succesul în rândul consumatorilor de muzică, potrivit news.ro.

Cântăreaţa a câştigat şase noi trofee, între care "Artistul deceniului" şi "Artistul anului", în faţa lui Drake, Ariana Grande, Halsey şi Post Malone.

Interpreta melodiei "Black Space" a bătut un record, deţinut până acum de Michael Jackson: ea este artistul care a câştigat cele mai multe premii AMA din toate timpurile, cu 29 recompense faţă de 24 ale regelui pop.

Ea a declarat că anul trecut i-a oferit ''unele dintre cele mai uimitoare momente'', dar şi ''cele mai dificile lucruri prin care am trecut în viaţă''.

"Această industrie este cu adevărat bizară", a continuat ea. "Ai impresia că eşti când sus, când jos, şi că oamenii te iubesc sau nu, sau te simţi rău. Dar oamenii care rămân de partea ta, nu-i uiţi. Acest an a fost intens pentru mine. A fost cu momente foarte bune şi foarte complicat".

Swift a câştigat în total şase premii la gala AMA din acest an, printre acestea numărându-se distincţia pentru ''Cea mai bună artistă pop/rock'', ''Cel mai bun album pop/rock'' (''Lover''), ''Cel mai bun videoclip'' (''You Need to Calm Down'') şi ''Cea mai bună artistă contemporană''.

Între laureaţii serii s-a aflat Billie Eilish, adolescenta în vârstă de 17 ani, desemnată ''Cel mai bun artist debutant''.

Rapperul american Post Malone, nominalizat la ediţia de anul acesta la şapte categorii, a obţinut premiul pentru ''Cel mai bun album hip-hop'' (''Hollywood's Bleeding'').

''Cea mai bună melodie pop/rock'' (''Without Me'') a fost a artistei pop Halsey iar ''Cel mai bun album country" (''Cry Pretty'') şi ''Cea mai bună artistă country'' au revenit lui Carrie Underwood.

Shawn Mendes şi Camila Cabello (''Senorita'') au fost artiştii care au primit trofeul iar trofeul "Colaborarea anului" pentru turneul anului a ajuns la BTS.

Khalid a fost desemnat ''Cel mai bun artist pop/rock''. El a câştigat şi la categoriile ''Cel mai bun album soul/R&B'' (''Free Spirit'') şi ''Cea mai bună melodie soul/R&B'' (''Talk'').

Cardi B a primit trofeul pentru ''Cel mai bun artist rap/hip-hop''; Bruno Mars - ''Cel mai bun artist soul/R&B'' iar ''Cea mai bună artistă soul/R&B'' - Beyonce.

''Cel mai bun artist latino'' a fost ales J Balvin, iar melodia ''Bohemian Rhapsody'' a formaţiei Queen a primit trofeul ''Cel mai bun soundtrack''.