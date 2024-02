Telenovelă! Prefectul UDMR de Covasna se plânge că a stat lângă telefon: Ciolacu nu m-a invitat!

Prefectul judeţului Covasna, Raduly Istvan, a declarat, marţi, că ar fi dorit să îl salute pe premierul Marcel Ciolacu, care a fost prezent sâmbăta trecută la conferinţa de alegeri a PSD Covasna, dar nu a avut această posibilitate, deoarece nimeni nu l-a invitat la eveniment.

NU am așteptat invitație, ci să mă cheme cineva, spune prefectul

"Am vrut să fiu acolo, numai că nimeni nu m-a invitat şi nimeni nu m-a lăsat. Am transmis atât prin domnul subprefect Cucu Sebastian, prietenul şi colegul meu, că vreau să fiu şi eu acolo, măcar să-l salut, că eu sunt prefectul deocamdată. Am vorbit şi în altă parte, toată lumea a spus că da, dacă este posibil, şi toată sâmbăta am avut telefonul în mână, uite aşa, dar nu am ajuns acolo. Ce să fac? Am vrut să-l strâng de mână nu pentru că este şeful meu, este premierul României şi eu îl apreciez ca om, dar nu am avut ocazia (...) Invitaţie nu am aşteptat, nu invitaţie, doar să mă cheme cineva, atât", a declarat prefectul Raduly Istvan, în cadrul unei conferinţe de presă.

Raduly Istvan a fost numit prefect al judeţului Covasna în aprilie 2021, la propunerea UDMR, dar, deşi Uniunea nu se mai află la Guvernare din vara anului trecut, acesta a fost menţinut în funcţie.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă, în cadrul conferinţei de presă susţinute la Covasna, că nu intenţionează să îl schimbe din funcţie pe actualul prefect, considerând că este un gest de respect şi de normalitate ca în judeţul Covasna să fie un prefect de etnie maghiară, având în vedere componenţa etnică a acestuia.

E normal ca românii, chiar și maghiari, să știe limba română

"Când într-un judeţ peste 70% sunt români de etnie maghiară doriţi ca eu, prim-ministru, să vin cu un prefect care să fie ostil acestei etnii? Ce aş schimba eu în bine şi în comunitatea dumneavoastră dacă aş face acest lucru? Vă întreb! Nu aţi vrea să trăiţi, totuşi, într-o normalitate şi într-o evidenţă: peste 70% din judeţul Covasna sunt etnici maghiari, români de etnie maghiară. Deci, când respecţi vei fi respectat. Eu nu vreau să ajung în crize sociale", a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor a afirmat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că menţinerea în funcţie a prefectului Raduly Istvan face parte dintr-o "înţelegere" cu UDMR.

"E un gest foarte corect (...) În spate este că aşa s-a înţeles cu UDMR (...), nu este mărinimie, ci este o întelegere, da, pentru că PNL voia atunci când am ieşit de la guvernare ca Guvernul să schimbe toţi prefecţii şi subprefecţii UDMR", a declarat Tamas Sandor, care este şi liderul UDMR Covasna.