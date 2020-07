Tenis - Kiki Bertens nu va participa la US Open

Jucătoarea Kiki Bertens, numărul 7 mondial, a confirmat joi că nu va participa la turneul de Mare Şlem de la US Open, din cauza situaţiei sanitare din Statele Unite, scrie L'Equipe.

În urmă cu două săptămâni, cu ocazia turneului demonstrativ de la Berlin, Kiki Bertens a dat clar de înţeles că nu intenţionează să joace la US Open, care va debuta pe 31 august, şi nici în turneul de la Cincinnati, programat imediat înaintea acestuia şi care a fost delocalizat, urmând să aibă loc tot la Flushing Meadows.Olandeza nu s-a răzgândit şi a anunţat acest lucru prin intermediul soţului său, Remko de Rijke, care este şi preparatorul său fizic."În actuala situaţie, în aceste condiţii, noi nu ne ducem. Ar fi nevoie de o îmbunătăţire bruscă a condiţiilor săptămânile viitoare", a spus Remko de Rijke.Totuşi, Bertens nu a declarat oficial forfait, fiindcă este în continuare pe lista jucătoarelor care vor participa la turneul de la Cincinnati. Ea ar urma să ia o decizie finală săptămânile viitoare.Tot joi, australianca Ashleigh Barty, liderul mondial, şi-a anunţat forfait-ul pentru US Open, invocând "riscuri semnificative" legate de coronavirus, o lovitură serioasă pentru organizatorii turneului newyorkez.Anunţul făcut de Ashleigh Barty nu este o surpriză, jucătoarea lăsând luna trecută să planeze dubiile în privinţa participării sale la US Open.Barty a adăugat că va continua să urmărească situaţia epidemiei înainte de a decide dacă se va deplasa în Europa, pentru a-şi apăra titlul la Roland Garros, turneu care va debuta pe 27 septembrie. Nici numărul doi mondial, românca Simona Halep, nu figurează între jucătoarele care au confirmat prezenţa la turneul de la Flushing Meadows.