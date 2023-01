Tensiuni la cote maxime! Proteste la Stockholm, inclusiv cu arderea Coranului, atrag o condamnare puternică din partea Ankarei: 'Este inacceptabil'

Proteste desfăşurate sâmbătă la Stockholm împotriva Turciei, inclusiv arderea unui exemplar al Coranului, dar şi împotriva aderării Suediei la NATO, au accentuat tensiunile cu Ankara, într-un moment în care ţara scandinavă are nevoie de votul Turciei pentru a adera la Alianţă, transmite Reuters.

'Condamnăm în termenii cei mai fermi atacul infam împotriva cărţii noastre sfinte (...) Permiterea acestui act anti-islam, care îi are ca ţintă pe musulmani şi ne insultă valorile sacre, sub masca libertăţii de exprimare, este complet inacceptabilă', a transmis Ministerul de Externe turc.Comunicatul a fost emis după ce un politician de extremă dreapta a dat foc unui exemplar al Coranului în apropierea ambasadei Turciei. Ministerul turc a cerut Suediei să întreprindă toate acţiunile necesare împotriva autorilor şi a invitat toate statele să ia măsuri concrete împotriva islamofobiei.Un protest separat a avut loc la Stockholm în sprijinul kurzilor şi împotriva candidaturii Suediei la NATO. Un grup de demonstranţi pro-turci au ţinut şi ei o adunare în faţa ambasadei. Toate cele trei evenimente au avut autorizaţie din partea poliţiei.Şeful diplomaţiei suedeze, Tobias Billstrom, a condamnat 'o provocare islamofobă îngrozitoare' şi a subliniat că autorizarea manifestaţiei nu înseamnă că aceasta este susţinută de executiv. 'Suedia are o libertate de exprimare foarte extinsă, dar aceasta nu implică faptul că guvernul sau eu însumi susţinem opiniile exprimate', a scris el pe Twitter.Autorul incendierii Coranului a fost Rasmus Paludan, liderul unui partid danez de extremă dreapta. Paludan, care are şi cetăţenie suedeză, a ţinut mai multe demonstranţii în trecut în care a dat foc Coranului.Câteva ţări arabe, printre care Arabia Saudită, Iordania şi Kuweit, au denunţat arderea Coranului. 'Arabia Saudită cheamă la răspândirea valorilor dialogului, toleranţei şi coexistenţei, şi respinge ura şi extremismul', a transmis Ministerul de Externe într-un comunicat.La demonstraţia de protest în favoarea kurzilor, vorbitorii au stat în faţa unui mare banner roşu pe care scria 'Toţi suntem PKK', cu referire la Partidul Muncitorilor din Kurdistan, scos în afara legii în Turcia, Suedia, SUA şi alte ţări. 'Ne vom continua opoziţia faţă de candidatura Suediei la NATO', a declarat pentru Reuters Thomas Pettersson, purtător de cuvânt al Alianţei împotriva NATO şi unul dintre organizatori.Potrivit poliţiei, situaţia a fost calmă la toate cele demonstraţii.Anterior în cursul zilei, guvernul de la Ankara a anunţat că, dată fiind lipsa măsurilor de interzicere a protestelor, a anulat vizita pe care ministrul apărării suedez urma să o desfăşoare în Turcia pe 27 ianuarie.