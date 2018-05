Tensiuni mari între PSD şi ALDE! Lider ALDE, replică pentru Bădălău: 'Să vedem ce băsişti se găsesc în fiecare echipă'

Preşedintele ALDE Giurgiu, deputatul Toma Petcu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că nu va susţine proiectul privind trecerea lacului de la Ogrezeni în administrarea Consiliului Judeţean din cauza "rolului vital pe care îl au aceste acumulări", menţionând că, fiind inginer constructor de hidrotehnică, cunoaşte foarte bine rolul acestor lucrări.

El a afirmat, totodată, că nu se poate decide, pe baza unei probleme locale, dacă guvernarea în coaliţie mai merge sau nu.



"Am acceptat şi accept orice fel de critică din partea oricui, dar în momentul în care organizaţia ALDE Giurgiu este atacată, limita mea de calm şi de suportabilitate trece peste un anumit nivel. (...) Nu voi face atacuri la persoană, discuţii legate de coaliţie pentru că eu consider că orice neînţelegere care apare în scena publică ca şi dispută între cele două partide trebuie tranşată în interiorul coaliţiei. Nu cred că decide nici Petcu Toma nici domnul Niculae Bădălău, indiferent ce calitate avem în structurile centrale, nu decidem noi de la Giurgiu dacă guvernarea naţională merge, pentru că noi putem să avem anumite momente în care nu am comunicat. Nu cred că de la o problemă locală, la nivel naţional, decid domnul Dragnea şi cu domnul Tăriceanu: coaliţia nu mai poate să meargă", a declarat Toma Petcu.

Acesta a menţionat că, înainte de a promova proiectul legislativ în cauză, senatorul PSD Niculae Bădălău nu a avut nicio discuţie cu el sau cu alt coleg din ALDE, pentru a spune "ce vrea să facă dumnealui acolo" şi i-a transmis acestuia că este oricând dispus să compare echipele "să vedem ce băsişti se găsesc în fiecare".



"Legat de afirmaţia că ALDE este un partid plin de "băsişti", l-aş ruga pe domnul Bădălău să se uite bine în jurul dumnealui (...) Eu sunt dispus oricând să ne comparăm echipele să vedem ce băsişti se găsesc în fiecare echipă", a completat Toma Petcu.

Totodată, Petcu a precizat că spus că principalul argument pentru neparticiparea aleşilor ALDE la votul din Senat pe acest proiect legislativ este avizul negativ al comisiei de resort: "E un aviz negativ cu câteva observaţii care ţin chiar şi de constituţionalitatea acestui proiect şi atunci, credeţi-mă, mare parte din colegii mei cunosc bine administraţie locală şi centrală şi au luat decizia să fie rezervaţi la acest proiect.



Nu în ultimul rând, liderul ALDE Giurgiu a susţinut că omul de afaceri Dan Pasat, care administrează o firmă de piscicultură ce funcţionează la Ogrezeni, nu este membru ALDE, dar are o relaţie apropiată cu acesta pentru că au lucrat împreună în PNL timp de trei ani de zile.