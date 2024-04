Tentativă de asasinare a președintelui Bashar al-Assad în capitala Siriei (surse)

Mai multe instituții media ebraice au vorbit despre o tentativă de asasinat asupra președintelui sirian Bashar al-Assad în capitala siriană, Damasc, iar presa israeliană a confirmat o tentativă de asasinat asupra președintelui sirian.

Știrea s-a răspândit pe scară largă prin rețelele de socializare și a devenit puternic circulată pe mai multe rețele sociale în special pe Telegram și X (fostul Twitter).

Pe canalul de YouTube Israeli News Live, ar fi fost un atac asupra convoiului președintelui Assad din Damasc, lângă hotelul Meridian.

Până la această oră, știrea nu a fost confirmată nici de presa siriană și nici de însuși președintele Bashar al-Assad.

Pe 10 aprilie a.c. președintele siria s-a aflat alături de soția sa în public la Tartous unde a participat în mijlocul populației la masa de Eid Al-Fitr.

Bashar Al Assad and his First Lady Asma “breaking fast” today in Tartous, after starving, torturing, killing displacing and bombing anyone who did not want their dictatorship anymore.



Vs



Syrians in Douma in 2017 breaking fast under Assad’s siege amongst the rubble of their… pic.twitter.com/m9BjpauXtJ