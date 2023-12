Testele PISA, între bășcălie și teroare națională/ Opinie

Zilele trecute, o nouă veste fâsâia în România Educată! Elevii au note la fel de slabe la testele PISA ca în anii trecuți. Pentru că nici presa din România nu e mai puțin analfabetă funcțional, ce era mai important nu s-a punctat. Ca după doi ani de zile de pandemie, la testele PISA se stă la fel de prost. NU MAI prost, ci la fel. Adică, elevii merg degeaba la școală și școala online nu a schimbat nimic în rău!

Sigur, cred că sub 1% din români au avut curiozitatea să vadă cu ce se mănâncă testele PISA. Aveam circa 35 de ani când am avut un gând revoluționar care mi-a schimbat viața. Încercam să înțeleg ceva când mi-a răsărit în minte ideea: Băi, dar dacă proasta nu sunt eu, ci ăsta care explică nu știe cum să explice? E atât de adevărat. E ceea ce elevilor din România nu li se spune! Cum arată un test PISA? Am văzut unul din 2022 care arăta așa: era un grafic. Pe axa orizontală erau dați niște ani, iar pe cea verticala niște procente ale vânzărilor de DVD-uri din Marea Britanie, procente care scădeau de la an la an. Corelând valorile de pe cele două axe, elevii erau rugați să calculeze în câți ani se va ajunge la valoarea de sub un milion de DVD-uri vândute. Alo? Doamna Ligia Deca? A sunat Chronos, doamnă! Suntem în 2023! Nici dracu nu cumpără DVD-uri, iar noi suntem în România. Copiii ascultăn Gheboasă pe Youtube. Ce anume evaluați cu aceste teste de tip INUTIL?

Când vorbim de teste PISA, ce e mai important nu se spune. Sunt formulate întrebările alea pe înțelesul unui copil? Copiii sunt învățați cum să învețe? Câți din voi știți ce e aia mnemotehnică? Le folosește copiilor la ceva ce învață la școală? Răspunsul simplu și cinic e NU. Unicul folos pe care îl ai de pe urma școlii e abilitatea de a sta drept. De a ști că nu ai copiat ca să treci clasa, de a avea o oarecare cultură generală și de a putea discuta cu orice om la orice nivel. NU e cazul a 90% din elevii din România care copiază și mai apoi ajung acești adulți care schelălăie a dramă.

Sunt ei, obezii, clienții la psihologi, colegii care muncesc ca să îi sape pe alții de la muncă, sunt vecinii invidioși care numără cu câte plase vii de la cumpărături. Sunt toți românii de tip turmă care se vaccinează, care fac yoga și care învață de la alții cum să trăiască! Ăstia sunt produsul sistemului românesc de educație. Niște frustrați care trăiesc pe anestezie. Care beau, mănâncă în exces, care trăiesc ca să facă rău și care sunt incapabili de orice progres. O populație în derivă, cam ca Turnul de la Pisa!

Copiii trebuie să învețe că în România școala nu le garantează nimic. Că un elevi cu IQ de geniu va fi etichetat ca având ADHD, că în viață inteligența atrage invidie și răutate, că în loc să fie susținut va fi săpat de românii lași. Practic, școala devine un handicap. O faci și crezi că meriți și tu ceva, măcar un salariu decent! Spuneți-le copiiilor adevărul. Că patronii din România caută necalificați, fiindcă sunt mai ieftini! Că bărbații din România preferă în mare parte femei cu IQ mai micuț, fiindcă sunt mai ușor de supus. Nu vreau să fac o pledoarie pentru prostie, dar e de datoria oricărui părinte să îi explice unui copil că viața de om inteligent e grea. Și că România nu e o țară unde oamenii corecți reușesc. România e o țară unde oamenii slabi fac alianțe și coaliții contra oamenilor cu adevărat superiori. Vorbim de șobolăneală!

Elevilor li se predă Luceafărul la clase. De ce nu li se spune TOT ce contează din opera lui Eminescu: Te-or învinge nătării, chiar de-ai fi cu stea în frunte! De ce nu le spunem copiiilor că Brâncuși a creat departe de România și ne-a spus săraci și proști? Că Petre Țuțea la care ne închinăm ne-a spus popor de imbecili? Azi, toate aceste genii ale României ar fi fost trimise la psiholog cu diagnosticul de traumă! E vorba de anger management! România e o junglă în care succesul e pe datorie. Bogăția pe care copii o admiră e pe credit, frumusețea e cu bisturiu și filtru, totul e o minciună. Iar în această ecuație, testele PISA sunt doar un alt mod de a umili inutil copiii cu niște lucruri care nu contează. De fapt, inteligența se vede nu din teste, ci din abilitatea de a trăi civilizat. De a nu te droga, de a nu fi rău, de a avea grijă de cum arăți, de a munci cât poți tu de bine. Iar dacă ne uităm în jur, așa, analfabeții funcțional sunt mult mai mulți!