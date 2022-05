The Guardian - Putin a angajat experți sirieni în folosirea bombelor cu baril: sunt catastrofale pentru civili/ Video

Jurnaliștii de la The Guardian, care citează oficiali europeni, arată faptul că rușii au angajat peste 50 de experți sirieni în conceperea și utilizarea bombelor cu baril.

Aceste bombe se produc în butoaie încărcate cu mai multe tipuri de substanțe și sunt lansate dintr-un elicopter.

Bombele cu baril au fost utilizate în Siria și au produs pagube uriașe în rândul civililor, asta pentru că distrug o mare parte din zona unde sunt lansate.

⚡️ The Guardian: Syrian barrel bomb experts in Russia to work with Putin’s forces.



European officials reportedly believe that over 50 experts linked to the Syrian military’s notorious barrel bombs are in Russia to potentially develop a similar campaign against Ukraine.