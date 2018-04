Cântăreţul The Weeknd a dat în judecată o persoană care încearcă să înregistreze ca marcă termenul „Starboy” – titlul unui album şi al unui single pe care le-a lansat în 2016 artistul, potrivit NEWS.RO.

Citeşte şi: ULTIMA ORĂ: Ştefan Bănică, OPERAT de urgenţă! Ultimele detalii despre starea de sănătate a celebrului artist

Artistul, al cărui nume real este Abel Tesfaye, şi-a lansat cel de-al treilea album de studio, „Starboy”, în 2016. Melodia cu acelaşi titlu a ajuns pe primul loc în top în SUA, şi pe cel de-al doilea loc în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.

Potrivit tabloidului TMZ, The Weeknd a depus o plângere la adresa lui Eymun Talasazan, care încearcă să înregistreze ca marcă termenul „Starboy”, pentru a îl folosi în proiecte de televiziune şi benzi desenate.

Documente obţinute de TMZ arată că Talasazan încearcă să obţină profit folosindu-se de succesul şi celebritatea lui Abel Tesfaye (The Weeknd).

Citeşte şi: Fostul ministru al Finanţelor, semnal de ALARMĂ: 'România A UITAT ce a învăţat din criza financiară'. Mesaj DUR pentru Teodorovici

Talasazan ar fi înregistrat ca marcă şi expresia „Runnin’ Through The 6”, după ce aceasta a apărut în versurile melodiei „Know Yourself”, lansate de Drake.

NME le-a solicitat un punct de vedere reprezentanţilor artistului Abel Tesfaye (The Weeknd).

În acest weekend, Abel Tesfaye, artist recompensat cu trei premii Grammy, a lansat EP-ul „My Dear Melancholy”, care este disponibil pe platformele de streaming.

EP-ul conţine şase cântece, dar şi un invitat special - French DJ Gesaffelstein - care a colaborat pentru piesele „I Was Never There" şi „Hurt You”.

Materialul discografic a fost produs de The Weeknd şi Frank Dukes, care a mai lucrat, între alţii, cu Daheala, Marz, Mike WiLL Made-It şi Skrillex.

Acesta este primul EP lansat de artistul recompendat cu trei premii Grammy.

Citeşte şi: Fostul procuror şef al DNA DESFIINŢEAZĂ protocolul desecretizat: 'Unele dispoziții ÎNCALCĂ legea...'

Cântăreţul canadian pop-R&B The Weeknd, pe numele său real Abel Makkonen Tesfaye, născut pe 16 februarie 1990, a debutat discografic în 2013, cu „Kiss Land”, căruia i-au urmat două albume de studio, cel mai recent - „Starboy” - fiind lansat în 2016 şi desemnat Best Contemporary Urban Album la gala premiilor Grammy din 2018.

În luna aprilie, The Weeknd va concerta în cadrul festivalului Coachella, unde capete de afiş sunt Beyonce şi Eminem.

The Weeknd plănuieşte să îşi lanseze în această vară propria revistă de benzi desenate Marvel. Primul număr al revistei, „The Weeknd Presents: Starboy”, va fi lansat pe 13 iunie, iar artistul va fi eroul poveştii.