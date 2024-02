'The Zone of Interest' a câştigat premiul pentru cel mai bun film străin

Lungmetrajul ''The Zone of Interest'', regizat de Jonathan Glazer, a câştigat premiul pentru cel mai bun film în altă limbă decât engleza duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 77-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

La această categorie au concurat producţiile cinematografice "20 Days In Mariupol", "Anatomy of a Fall", "Past Lives", "Society of the Snow", "The Zone of Interest".



Drama istorică "The Zone of Interest", o coproducţie Marea Britanie-Polonia, este un lungmetraj cutremurător despre viaţa de zi cu zi a comandantului lagărului nazist de exterminare de la Auschwitz.



În 2023, acest trofeu a fost câştigat de filmul german ''All Quiet on the Western Front''.



Cea de-a 77-a ediţie a galei premiilor BAFTA, care se desfăşoară la ora transmiterii acestor informaţii la Royal Festival Hall din Londra, este prezentată de actorul scoţian David Tennant.