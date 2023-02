Theodor Andrei va reprezenta România la Eurovision două mii douăzeci și trei, cu piesa "D.G.T. (Off and On)", care a primit aseară cele mai multe voturi din partea publicului, anunță Rador.

Ediția Eurovision din acest an va avea loc la Liverpool, în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, unde nu se poate desfășura din cauza războiului declanșat pe teritoriul acestei țări. Cele două semifinale vor avea loc pe 9 și, respectiv, 11 mai, iar finala pe 13 mai.