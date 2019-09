Theodor Paleologu 'l-a citit' pe Klaus Iohannis: 'E evident că şi-o doreşte pe Viorica Dăncilă în turul II'

Candidatul PMP la alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, la Constanţa, că preşedintele Klaus Iohannis îşi doreşte ca, în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, contracandidatul său să fie Viorica Dăncilă.

Theodor Paleologu a susţinut că preşedintele Iohannis a făcut mai multe compromisuri, gândindu-se la alegerile din 2019.

"Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gândit decât la un singur lucru, realegerea în 2019 şi de aia a făcut compromisuri peste compromisuri, de-aia a numit-o pe Viorica Dăncilă prim-ministru. (...) În momentul în care Viorica Dăncilă nu va intra în turul II al alegerilor prezidenţiale, va fi răsturnată de PSD. Mai e un lucru, această agăţare de putere a doamnei Dăncilă este o catastrofă pentru PSD. (...) Mă bucur de lucrul ăsta, foarte bine, să se ducă de râpă ca partid, problema e că antrenează toată ţara în degringolada lor. (...) Este evident că preşedintele Iohannis şi-o doreşte pe Viorica Dăncilă în turul II, cred că cel mai frică îi este lui Klaus Iohannis de o confruntare cu Theodor Paleologu şi o va avea", a declarat candidatul PMP la alegerile prezidenţiale.

Întrebat de ce consideră că preşedintele Iohannis nu ar vrea ca în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale să intre liderul USR, Dan Barna, Paleologu a comentat că electoratul nu ar vedea diferenţele între aceştia.

"Pentru că între Dan Barna şi Klaus Iohannis electoratul nu va vedea aproape nicio diferenţă, poate doar de vârstă, nici măcar înălţimea nu-i distinge sau obârşia", a spus Theodor Paleologu.

În altă ordine de idei, Theodor Paleologu a punctat că este antreprenor, nu are contracte cu statul şi că a lucrat la stat timp de 11 ani, ca ambasador, deputat, ministru.

"Am 46 de ani, doar 11 am lucrat la stat, ca bugetar, am fost plătit de statul român ca ambasador, ca deputat, ca ministru. În rest, nu am primit bani de la statul român, ca antreprenor, sunt antreprenor pe bune, adică nu am contracte cu statul de sute de mii de euro, sunt absolut independent şi sunt unul dintre acei foarte mulţi români care duc statul în spinare", a conchis Paleologu.

