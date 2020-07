Tina Turner a colaborat cu producătorul norvegian Kygo pentru o versiune a piesei 'What’s Love Got To Do With It?'

Tina Turner, retrasă din activitate în urmă cu mai mulţi ani, a colaborat cu producătorul norvegian Kygo pentru o versiune a piesei „What’s Love Got To Do With It?”, anunță news.ro.

Kygo a publicat online o imagine în care apare alături de Turner prin care confirmă că remix-ul piesei va fi lansat vineri.

„«What’s Love Got To Do With It?» este unul dintre cântecele mele preferate din toate timpurile şi pare ireal să am ocazia de a lucra cu o artistă legendară. Abia aştept ca voi toţi să îl ascultaţi”, a scris Kygo pe Twitter.

Anul trecut, Kygo a lansat remix-ul piesei „Higher Love” a lui Whitney Houston, care a ajuns în Billboard Hot 100 şi a condus topul Dance Club Songs.

În luna noiembrie a anului trecut, Turner a transmis un mesaj video fanilor cu ocazia celei de-a 80-a aniversări. „Da, am 80 de ani. Cum credeam că voi fi la 80 de ani? Nu aşa. Cum este aşa? Ei bine, arăt minunat, mă simt bine, am trecut printr-o boală foarte gravă pe care o depăşesc. Aşadar, e ca şi cum aş avea o a doua şansă de la viaţă”, a spus ea.

Tina Turner a dezvăluit în autobiografia „My Love Story”, care a fost lansată în octombrie 2018, că a fost diagnosticată cu cancer, iar pentru că a renunţat la tratamentul tradiţional în favoarea unuia homeopatic, starea ei s-a înrăutăţit, fiind nevoită să facă un transplant de rinichi, pe care i l-a oferit soţul ei. În prezent, artista trăieşte în Elveţia.

Anna Mae Bullock s-a născut pe 26 noiembrie 1939, în Nutbush, statul Tennessee. Şi-a luat ca nume de scenă Tina Turner. Ea deţine recordul Guinness ca artist solo cu cele mai multe bilete de concert vândute vreodată. Şi-a început cariera în anii 1960, devenind cunoscută ca parte a duo-ului Ike & Tina. A debutat solo în 1977. A colaborat cu nume precum The Rolling Stones, David Bowie, Rod Stewart şi Cher, iar discografia sa cuprinde nouă albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Între cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără „Nutbush City Limits", prima pe care a scris-o, „River Deep - Mountain High", „Private Dancer”, „What’s Love Got To Do With It?”, „What You Get Is What You See”, „Steamy Windows", „The Best”, „I Don't Wanna Lose You" şi „Golden Eye”.

A fost recompensată cu 8 premii Grammy din 25 de nominalizări, iar în 1991 a fost inclusă în Rock and Roll Hall Of Fame. Piesa „River Deep - Mountain High" a fost inclusă în Grammy Hall of Fame, în 1999. Viaţa Tinei Turner a fost ecranizată în 1993, sub numele „What's Love Got to Do With It”, rolul artistei fiind interpretat de Angela Bassett, nominalizată la Oscar. În 2009, Tina Turner s-a retras din lumina reflectoarelor.