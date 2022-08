Tone de deșeuri colectate de volunarii de mediu, de pe malurile lacului Bicaz, în descursul a 3 zile

Peste 4,6 tone de deşeuri, majoritatea de tip PET, au fost colectate de pe malurile lacului Bicaz de 340 de voluntari din 21 de judeţe ale ţării, în cadrul Bicaz Cleanup Camp, cel mai amplu eveniment de ecologizare organizat de Asociaţia Act for Tomorrow şi Kaufland România.

Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor acţiunilor de ecologizare, ce au au avut loc în perioada 26-28 august pe malurile lacului, în zona Baicului şi în zona Ceahlău, voluntarii au putut colecta deşeurile de pe maluri din zone în care în alt context ar fi fost acoperite de ape, iar eforturile de curăţare ar fi fost mult mai dificile.

Cei 340 voluntari veniţi din Bucureşti, Craiova, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Cluj-Napoca şi Sibiu, dar şi din toate judeţele din zona Moldovei, au campat la cort timp de trei zile, iar misiunea principală a fost aceea de a colecta grămezile imense de deşeuri care se aflau pe malurile lacului. Mai mult decât atât, evenimentul a reunit şi reprezentanţi ai celor mai importante instituţii publice de la nivel local şi judeţean, ai societăţii civile locale şi ai companiei de salubritate de la nivel local (Iulian Jugan - subprefect al judeţului Neamţ, Andrei Carabelea - primar al municipiului Piatra-Neamţ, Irina Lucaveţchi - director tehnic Resurse de Apă - Apele Române Siret, reprezentanţi ai primăriilor din localităţile riverane şi ai societăţii civile, George Sarluceanu - preşedintele Asociaţiei Green Ties), informează Agerpres.

"Ne bucurăm că am reuşit să mobilizăm un număr atât de mare de voluntari din toate colţurile ţării care să se alăture evenimentului nostru, ce a avut loc timp de 3 zile. Am găsit pe malurile lacului Bicaz cantităţi impresionante de deşeuri, majoritatea de tip PET, al căror loc nu ar fi trebuit să fie în ape sau pe malurile acestora. Atât noi, cât şi voluntarii am fost şocaţi să observăm covoarele imense de PET-uri, însă cu sprijinul şi implicarea celor prezenţi am reuşit să curăţăm o mare parte dintre acestea. De asemenea, ne bucurăm că cei mai importanţi actori de la nivel local, judeţean şi regional au răspuns pozitiv apelului nostru de implicare şi că, împreună cu aceştia, am constituit Grupul de Acţiune pentru Lacul Bicaz. Astfel, evenimentul din acest weekend este doar primul pas din eforturile pe care le vom face pentru ca lacul Bicaz să redevină un lac curat şi fără deşeuri", a declarat Andrei Coşuleanu, preşedintele Asociaţiei Act for Tomorrow.

Evenimentul, parte din Programul Naţional "Acţionăm pentru Ape! - A.P.A, dezvoltat de Act for Tomorrow şi Kaufland România, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională "Apele Române", a fost sprijinit de numeroşi parteneri de la nivel regional, judeţean şi local: Administraţia Bazinală Apele Române Siret, Asociaţia Green Ties, ATV Rom, Asociaţia Sens Civic, Fundaţia Izvorul Alb şi compania de salubritate Edil Industry.

Act for Tomorrow este un ONG creat de o echipă de oameni pasionaţi şi dedicaţi, care şi-au propus cu resursele lor să contribuie la dezvoltarea unei lumi mai bune, mai responsabile şi curate.

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine în opt ţări, 132.000 de angajaţi şi o reţea de 155 de magazine în România.