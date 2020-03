Tottenham a redus salariile angajaţilor cu 20% din cauza coronavirusului

Preşedintele clubului englez de fotbal Tottenham Hotspur, Daniel Levy, a anunţat marţi o reducere salarială de 20% pentru cei 550 de angajaţi şi directori ai grupării londoneze, ca măsură de precauţie pentru a contracara efectele crizei induse de pandemia de coronavirus, relatează EFE, potrivit Agerpres.

În comunicatul publicat de clubul din Premier League, Daniel Levy a precizat că diminuarea cheltuielilor pentru următoarele două luni nu va afecta şi salariile jucătorilor.

''Am văzut cum unele dintre cele mai mari cluburi din lume, precum Barcelona, Bayern Munchen şi Juventus Torino au luat măsuri pentru reducerea costurilor. Am luat soluţia dificilă, pentru a proteja angajaţii, să reducem salariile celor 550 de angajaţi şi directori pe lunile aprilie şi mai. Nu am nicio îndoială că vom ieşi din această criză, dar va mai dura un timp până viaţa va reveni la normal'', se arată în comunicatul semnat de Daniel Levy.

Premier League şi Football League au amânat meciurile din acest sezon până cel puţin pe 30 aprilie, dar reluarea campionatului englez va depinde în mare măsură de evoluţia pandemiei de coronavirus.