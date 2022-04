Tradiţia Coborârii Junilor în cetate, se va relua după doi ani de întrerupere în Brașov

Tradiţia Coborârii Junilor în cetate, unul dintre evenimentele cele mai cunoscute ale Braşovului, va fi reluată duminică, 1 mai, după doi ani de întrerupere din cauza restricţiilor legate de pandemie, a anunţat Primăria municipiului Braşov, conform Agerpres.

Ca de obicei, Parada Junilor şi evenimentele din timpul Săptămânii Luminate sunt organizate de municipalitate în parteneriat cu Asociaţia "Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi", care reprezintă toate cele şapte cete de juni, iar Consiliul Local a aprobat un buget de 225.000 lei pentru paradă şi aceste evenimente, precizează un comunicat transmis de municipalitate."După Săptămâna Luminată, în Duminica Tomii, are loc, după doi ani de pauză, Parada Junilor, paradă care este susţinută cu drag de administraţie, care ne-a ajutat foarte mult. Vom fi un număr de 215 juni călare, pe acelaşi traseu care a fost an de an. Invităm toţi braşovenii,şi nu numai, să participe alături de noi şi să vină la Pietrele lui Solomon, să ciocnim un ou roşu şi să bem un pahar împreună", a declarat Marius Gonţea, secretar al Asociaţiei Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi, în cadrul unei conferinţe de presă.Anul acesta, 215 călăreţi vor defila pe traseul deja consacrat: Piaţa Unirii - str. Mureşenilor - Prefectură - str. Republicii - Piaţa Sfatului - Poarta Şchei - Piaţa Unirii - Pietrele lui Solomon. Plecarea junilor din Piaţa Unirii se va face la ora 11,00, iar sosirea la Pietrele lui Solomon, unde junii vor descăleca şi se vor duce la locurile rânduite pentru fiecare ceată, pentru a petrece alături de prieteni şi de toţi cei care doresc.Restricţiile de circulaţie, propuse spre aprobare Comisiei de circulaţie, sunt aceleaşi ca şi în anii trecuţi.Începând cu ora 7,30, pe tot parcursul zilei - va fi blocat accesul auto spre Pietrele lui Solomon, din Piaţa Unirii. Riveranilor li se va permite accesul între Piaţa Unirii şi str. Podul Creţului până la ora 10,00 şi după ora 14,00; ora 10,00 - va fi blocat accesul auto spre Piaţa Unirii - în dreptul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie (Maternitate); Şirul Gheorghe Dima, str. Constantin Brâncoveanu str. Prundului şi str. C-tin Lacea vor fi închise; ora 10,30 - va fi blocat accesul auto pe str. Mureşenilor; ora 11,15 - accesul auto pe b-dul Eroilor va fi închis. Secvenţial, traficul va fi redeschis pe măsură ce coloanele de juni vor trece pe fiecare stradă, menţionează comunicatul primăriei.Totodată, primăria a pregătit deja locul de picnic de la Pietrele lui Solomon, care a fost curăţat şi ecologizat şi care va fi punctul final al evenimentelor de duminică. Au fost făcute reparaţiile necesare la mese, bănci şi vetrele de grătar, iar participanţii la sărbătoare vor avea la dispoziţie coşuri de gunoi şi toalete ecologice, pentru ca zona să rămână curată.RATBV va avea de asemenea modificări de trasee şi orare în ziua de duminică, adaptate paradei şi condiţiilor de trafic."Este absolut normal pentru administraţia braşoveană să fie partener în cel mai important eveniment pentru tradiţiile din zona Şchei - parada Junilor, finalul Săptămânii Luminate, de Duminica Tomii. Aşteptăm şi invităm toţi braşovenii şi toţi vizitatorii Braşovului să fie parte din acest eveniment minunat, după doi ani de zile în care am visat că vom putea să îl organizăm din nou. Va fi cu siguranţă un eveniment reuşit. Sperăm şi bunul Dumnezeu să ne dea vreme bună, astfel încât să ne putem bucura cu toţii în aer liber şi apelul către braşoveni şi către toţi participanţii la eveniment este să colaboreze astfel încât să păstrăm frumuseţea locului dintre Chetri, să rămână un cadru natural pentru recreere şi pentru petrecerea timpului liber. În sensul acesta am făcut şi noi toate eforturile necesare alocând şi infrastructura pentru colectarea deşeurilor şi toaletele publice şi tot ceea ce ţine de amenajarea zonei. De asemenea, tuturor participanţilor le transmit apelul de a folosi transportul public către centrul oraşului şi, după aceea, mersul pe jos, pentru că dimensiunea evenimentului, zecile de mii de participanţi, fac imposibilă circulaţia cu autoturismul mai sus de Piaţa Unirii", a spus primarul Allen Coliban.El a făcut şi un apel către toţi participanţii, braşoveni sau turişti, de a veni în costume tradiţionale, ori de a purta măcar un element care să facă trimitere la portul tradiţional.În plus, în perioada 29 aprilie - 1 mai au loc în Piaţa Sfatului un Târg de Artă Tradiţională şi Meşteşuguri şi un Târg al Producătorilor Locali, în parteneriat cu Centrul Cultural Reduta şi respectiv cu comunitatea ROMO. Cele două parteneriate au venit în urma solicitărilor de la cei doi parteneri şi au fost aprobate de Consiliul Local, la fel ca şi regulamentele şi condiţiile de selecţie a participanţilor. În urma selecţiei, 32 de participanţi sunt prezenţi la standurile târgului meşteşugarilor şi 17 la târgul producătorilor locali.Tradiţia cu Parada Junilor "este unul dintre simbolurile cele mai cunoscute ale Braşovului, care dă identitate Braşovului şi care este unic în ţară, nu numai pentru simbolistica sa, ci şi pentru amploarea pe care o are", se mai arată în comunicatul Primăriei Braşov.