Tragedia momentului în lumea filmului. Un actor britanic cunoscut a murit subit în locuinţa sa

Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut în special pentru rolul din "The Full Monty", un film despre un grup de muncitori siderurgişti în şomaj care încep o carieră de stripperi, a murit sâmbătă la vârsta de 75 de ani, informează AFP.

Moartea actorului a fost confirmată printr-un comunicat de presă transmis de agentul său în numele familiei.

", a precizat agentul său.





Printre numeroasele sale distincţii, se numără două nominalizări la Oscar pentru interpretările din "In the Bedroom" în 2001 şi "Michael Clayton" în 2007.



Tom Wilkinson s-a reunit recent cu Robert Carlyle şi Mark Addy, doi actori cu care a jucat în "The Full Monty", într-un serial Disney+ cu acelaşi titlu.



Filmul de succes din 1997 despre un grup improbabil de bărbaţi care fac striptease a câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră şi a fost nominalizat la alte trei categorii, inclusiv la Cel mai bun film şi Cel mai bun regizor (Peter Cattaneo).



În "The Full Monty", Tom Wilkinson îl interpretează pe Gerald Cooper, un fost maistru recrutat pentru a-i ajuta pe muncitorii şomeri să danseze.



Actorul a primit, de asemenea, un BAFTA pentru cel mai bun rol secundar pentru interpretarea sa.



Robert Carlyle i-a adus un omagiu colegului său de platou, numindu-l "un adevărat titan al actoriei, unul dintre cei mai mari nu numai din generaţia sa, ci din toate generaţiile".



Tom Wilkinson, care s-a născut în Leeds într-o familie de fermieri, a studiat la Academia Regală de Artă Dramatică din Londra şi a jucat în peste 130 de filme şi seriale de televiziune, printre care "Batman Begins", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" şi "Shakespeare in Love".



În 1986, pe un platou de filmare, a întâlnit-o pe actriţa Diana Hardcastle, cu care s-a căsătorit în 1988. Cuplul a avut două fiice.



Actorul american George Clooney, care a jucat alături de Tom Wilkinson în "Michael Clayton", a declarat pentru Variety: "Tom făcea fiecare proiect mai bun. Făcea ca fiecare actor să fie mai bun. Era întruchiparea eleganţei şi ne va lipsi tuturor".



În 2005, Tom Wilkinson a fost făcut ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic pentru servicii aduse artei dramatice.