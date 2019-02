Traian Băsescu profețește: cine o va BLOCA pe Kovesi să ajungă procuror-șef al Parchetului European

Fostul președinte Traian Băsescu susține că în contextul în care statul român nu au probe foarte puternice împotriva Laurei Codruța Kovesi și nu o poate trimite de urgență în judecată, atunci aceasta trebuie să-și continue demersul pentru că beneficiază de prezumția de nevinovăție. Totuși, Băsescu consideră că:

”Deocamdată nimic nu este probat. Are prezumția de nevinovăție, dacă autoritățile române nu au dovezi puternice să o trimită imediat în judecată, ea trebuie să-și urmeze parcursul european. Dacă statul român are probe, atunci o poate înhăța de oriunde. Ea va avea imunitate, dar dacă statul român vine cu probe, atunci se va duce în Parlamentul European și Kovesi o va pierde imediat.

Nu știu dacă are șanse. Nu am luat legătura cu nimeni să văd ce șanse are. PPE o susține, ceea ce îi conferă o bună șansă. Va primi un vot favorabil în Comisia Libe, apoi, părerea mea că votul trebuie dat de noul Parlament European, dar va urma și un vot în Consiliul Uniunii Europene, ori aici nu văd România votând pentru doamna Kovesi, nu văd Polonia să o voteze, nu văd Ungaria să o voteze”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.